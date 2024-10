Las baterías de los autos tienen una vida útil promedio de cuatro años, pero hay factores externos que podrían afectarla, como el clima o el exceso de calor en el motor, que podrían ocasionar que el líquido se evapore o que pudiera hincharse.

Las señales con que la batería avisa que está llegando a su fin son :

Olor inusual en la zona del motor

Problemas al arrancar la marcha del vehículo

Cuando se hincha

Aparición de luces testigos en el tablero

Funcionamiento irregular de los aparatos electrónicos

En esos casos, el desembolso de entre 300 y 400 mil pesos asoma en el horizonte inmediato.

Los detalles a los que hay que estar atento para revisar la batería del auto

Cualquiera de esos síntomas es un llamado de atención para revisar la batería lo antes posible a fin de evitar que se descargue por completo.

El derramamiento de ácido produce un olor inusual en la zona del motor y podría dañar los componentes externos de la batería, lo que es una señal para llevar a cabo un cambio de batería.

La dificultad para arrancar el motor es otro indicador. Si notas que el auto tarda más de lo habitual en arrancar o si escuchas un sonido lento y laborioso al girar la llave, es una señal de que la batería está débil.

Luces débiles: Si las luces delanteras o interiores están más tenues de lo normal, especialmente cuando el auto está en ralentí, esto podría indicar que la batería no tiene suficiente carga..

Sonido de clic al intentar arrancar: Si al girar la llave se escucha un sonido de «clic» pero el motor no arranca, es probable que la batería no tenga suficiente potencia para encender el motor.

Aparatos electrónicos funcionan irregularmente: Si los dispositivos eléctricos del auto, como la radio, las ventanas eléctricas o el aire acondicionado, no funcionan de manera constante, podría ser una señal de que la batería no está proporcionando suficiente energía.

Testigo de batería en el tablero: Muchos autos tienen una luz de advertencia en el tablero que se enciende cuando hay un problema con la batería o el sistema de carga. Si esta luz permanece encendida, es una señal clara de que debes revisar la batería.

Cómo se pude alargar la vida útil de la batería de un auto

Otras medidas pueden hacer que la batería de tu vehículo pueda tener una vida más larga.

Evitar usar la radio y las luces externas e internas si vas a detener la marcha de tu vehículo. Estas acciones consumen mucha batería y podrían causar que tu auto no arranque si has usado estos componentes por un largo periodo.

No estacionar tu vehículo en un lugar con poca sombra en épocas de altas temperaturas. Esto causa que el líquido o ácido de tu batería pudiera evaporarse, además, un sobrecalentamiento también podría hinchar el cuerpo de la batería.

Nunca conectar componentes externos antes de prender el motor de tu auto. Muchos vehículos permiten conectar celulares o dispositivos móviles, sin embargo, nunca los conectes con el auto apagado, ya que, al iniciar la marcha, dichos aparatos consumirán gran cantidad de energía de la batería.

Evitar realizar trayectos muy cortos. El manejar pocos kilómetros causa un desgaste considerable en la batería, ya que el alternador no tiene la oportunidad de recargarla por completo, causando que la vida útil de ésta disminuya.

Fuente:https://noticiasargentinas.com/sociedad/cinco-senales-facilmente-reconocibles-que-indican-que-la-bateria-del-auto-se-esta-agotando_a66fdc8cc2e54d54fd715deb6