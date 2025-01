Programa Identidad Biológica: Mendoza celebra un reencuentro

Mendoza se consolida como pionera en la restitución de la identidad. Hoy, una nueva historia de esperanza se escribió en nuestra provincia. Sol, una joven mendocina, pudo finalmente abrazar a su madre y a sus diez hermanos gracias al programa Identidad Biológica, una iniciativa pionera a nivel nacional.

A través del programa Identidad Bilógica, impulsado por la Dirección de Derechos Humanos, decenas de mendocinos han podido reconstruir su pasado y encontrar respuestas a las preguntas que los acompañan desde siempre. Al contar con el apoyo de un equipo interdisciplinario de profesionales, se trabaja incansablemente para brindar a cada persona la posibilidad de conocer sus orígenes y construir una identidad más completa.

Sol, la protagonista de esta historia, nos cuenta que siempre supo que era adoptada pero había cosas que no le cerraban. “Contacté a una abogada y ella me derivó al programa provincial. Desde ese momento, todo fue rapidísimo, tuve la primera entrevista el 8 de enero y hoy 24 del mismo mes me reencontré con mi mamá. Siento una satisfacción enorme, porque luego de años de búsqueda, de preguntarme durante 37 años quién soy y de dónde vengo, me reencontré con una familia enorme”.

“Fue algo hermoso. Nos enteramos el miércoles a la mañana, cuando el equipo del programa Identidad Biológica de la Provincia vino a nuestro domicilio y nos comentó que había una chica que buscaba a su mamá y que coincidía con los datos de mi hermana Marta. Es un momento muy emotivo y de alegría para toda la familia. Quiero alentar a otras personas que buscan a alguien a que lo hagan porque es una experiencia muy hermosa”, relató su tía Patricia.

Alejandro Verón, director de Derechos Humanos, destacó la importancia de este programa: “Este año comenzamos con una historia conmovedora: una hija que buscaba a su madre y hermanos, y una madre y hermanos que la estaban buscando. Estos encuentros recíprocos son los que nos llenan de alegría y nos impulsan a seguir trabajando. Actualmente, tenemos más de 250 casos activos, lo que demuestra la gran demanda y necesidad de este programa. Mendoza es pionera en garantizar el derecho a la identidad, y nuestro compromiso es seguir acompañando a cada persona en su búsqueda, brindándoles las herramientas y el apoyo necesarios para reconstruir su historia”.

Por su parte, el director general de Desarrollo Comunitario, Ernesto Mancinelli, expresó su alegría al haber logrado otro encuentro de familias que se estaban buscando. “Es un reconocimiento al trabajo que venimos llevando. Además, nos da fuerzas para seguir desde el equipo de la Dirección de Derechos Humanos garantizando uno de los derechos humanos principales que es la identidad”.

Programa de Identidad Biológica, Ley 9182

El programa Identidad Biológica recibe cientos de consultas al año y trabaja en conjunto con diversas instituciones, como hospitales y el Registro Civil, para avanzar en cada búsqueda. Si bien el proceso puede ser complejo y cada caso es único, el equipo se esfuerza por brindar resultados positivos.

Si tenés dudas sobre tu identidad o querés conocer más sobre el programa, podés comunicarte con la Dirección de Derechos Humanos al 261 3852076 o a través del correo electrónico ddhh@mendoza.gov.ar.