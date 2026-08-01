Un campeón metropolitano de milonga dictará un seminario de tango en el ECA Sur

El reconocido bailarín Leo Ortiz brindará una capacitación práctica que finalizará con una exhibición en vivo junto a la docente Olga Lara.

El sábado 1 de agosto, el Espacio Contemporáneo de Arte Sur Enrique Sobisch (Km 0, San Rafael) será sede de un seminario enfocado en las bases del tango, la musicalidad y la disposición corporal. Para participar no se requiere experiencia previa y es necesario realizar la inscripción aquí.

La jornada estará dividida en dos bloques de trabajo: el primero estará dedicado a la milonga, de 17 a 18.30, mientras que el segundo abordará el tango, de 19 a 20.30, enfocado en fraseos, propuestas y la escucha en la pareja.

Como cierre de la capacitación, el profesor Leo Ortiz ofrecerá una exhibición de tango en vivo junto a la bailarina y docente sanrafaelina Olga Lara.

Sobre el capacitador

Leo Ortiz es un destacado bailarín y docente reconocido a nivel nacional e internacional por su vasta trayectoria. Oriundo de San Juan y radicado en el ambiente profesional del tango desde hace años, ha realizado múltiples giras en el exterior. Además de su recorrido internacional, mantiene un activo vínculo con las provincias del país y desembarca en San Rafael por cuarto año consecutivo.