Tenencia Responsable: Veterinaria y Zoonosis recuerda sobre el registro obligatorio de perros potencialmente peligrosos en Malargüe

Los propietarios de perros considerados potencialmente peligrosos deben acercarse a la Dirección de Veterinaria y Zoonosis con el comprobante de pago del seguro de responsabilidad civil para realizar la inscripción correspondiente. Desde el área remarcaron que cumplir con este requisito no solo garantiza el cumplimiento de la normativa vigente, sino que también permite evitar multas importantes que pueden alcanzar montos millonarios, previstas para quienes incumplan con la obligación de registrar a sus animales.

Se consideran potencialmente peligrosos aquellos perros que, por su contextura física, tamaño, fuerza mandibular y características morfológicas, pueden ocasionar lesiones graves o incluso la muerte, independientemente de que no hayan manifestado conductas agresivas.

Entre las razas comprendidas por la normativa se encuentran: Pit Bull, Bull Terrier, Dogo Argentino, Rottweiler, Tosa Inu, Akita Inu, Cane Corso, Doberman, Dogo de Burdeos, Mastín Napolitano, Bullmastiff, Gran Perro Japonés, Presa Canario, Fila Brasileiro, Staffordshire Terrier, Ovejero Alemán y Siberian Husky.

Asimismo, también pueden ser considerados potencialmente peligrosos aquellos perros mestizos o de otras razas que presenten características físicas como un peso superior a los 10 kilogramos, cabeza robusta, mandíbula potente, cuello musculoso, pecho amplio y extremidades fuertes, o bien que evidencien conductas agresivas.

Desde la Dirección de Veterinaria y Zoonosis también recordaron que continúan desarrollándose las campañas gratuitas de castración, vacunación y desparasitación, con el objetivo de fomentar el cuidado responsable de los animales de compañía y contribuir a la salud pública.

Las autoridades invitan a los vecinos a cumplir con la normativa vigente y aprovechar los servicios que brinda el municipio, promoviendo una convivencia responsable y segura entre las mascotas y la comunidad.