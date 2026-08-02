«Superior cambia vidas»: la convocatoria cerró con 50 historias que reflejan el impacto de la educación superior en Mendoza

Docentes, estudiantes, graduados y miembros de la comunidad educativa de distintos puntos de la provincia respondieron a la propuesta impulsada por la Dirección de Educación Superior. El libro ya inició su etapa de evaluación y selección de relatos.

La Dirección de Educación Superior (DES) de la Dirección General de Escuelas (DGE) finalizó la convocatoria para participar en el libro Superior cambia vidas, una iniciativa que busca rescatar y poner en valor las historias personales que reflejan el impacto transformador de la educación superior en la vida de las personas y en el desarrollo de las comunidades.

La propuesta, lanzada durante este año, convocó a estudiantes, egresados, docentes, directivos, personal de apoyo académico y referentes de los Institutos de Educación Superior (IES) a compartir experiencias que demostraran cómo el acceso a la educación superior puede generar oportunidades, impulsar proyectos de vida y transformar realidades.

Como resultado de esta primera convocatoria, se recibieron 50 relatos provenientes de distintos IES de gestión estatal y privada de la provincia, con historias representativas de diferentes departamentos y trayectorias educativas, lo que refleja el amplio alcance territorial y la diversidad del sistema de educación superior de Mendoza.

La directora de Educación Superior, Mariela Ramos, destacó la respuesta obtenida y el valor humano de las historias recibidas. «Cada uno de estos relatos demuestra que la educación superior va mucho más allá de la formación académica», dijo. Detrás de cada historia hay personas que encontraron nuevas oportunidades, superaron obstáculos, transformaron sus comunidades o redefinieron su proyecto de vida gracias a la educación. Ese es el verdadero sentido de este libro: visibilizar el impacto que tienen nuestros institutos en la vida de los mendocinos».

Un libro construido desde las experiencias

Superior cambia vidas nació con el propósito de construir una obra colectiva que reúna testimonios reales sobre el valor de la educación superior en Mendoza.

La convocatoria invitó a narrar experiencias vinculadas con el ingreso a los institutos, los desafíos para sostener las trayectorias educativas, las prácticas profesionales, los proyectos de innovación, el compromiso social, las historias de superación y aquellos momentos en los que la educación marcó un punto de inflexión en la vida de las personas.

La iniciativa forma parte de una estrategia institucional destinada a fortalecer la identidad de la educación superior mendocina, poniendo en primer plano a sus protagonistas y destacando el aporte que realizan diariamente docentes, estudiantes, graduados y comunidades educativas.

Comienza la etapa de evaluación

Con el cierre de la convocatoria, el proyecto ingresa ahora en una nueva etapa. Durante las próximas semanas, un comité evaluador analizará cada una de las historias presentadas, considerando los criterios establecidos en las bases de la convocatoria, entre ellos, la calidad narrativa, la autenticidad de los testimonios, el impacto de la experiencia relatada y su capacidad para representar los valores de la educación superior.

Una vez concluido este proceso, se realizará la selección de los relatos que integrarán la publicación, y posteriormente se iniciarán las instancias de edición, corrección de estilo, diseño y producción editorial del libro.

La publicación buscará dejar un testimonio permanente sobre el papel que cumplen los IES en la construcción de oportunidades, el desarrollo profesional, la innovación y el crecimiento de Mendoza.

Con 30.000 estudiantes, presencia en los 18 departamentos de la provincia y amplia oferta de profesorados, tecnicaturas y nuevas formaciones profesionales, la educación superior mendocina constituye uno de los principales motores de desarrollo humano y territorial.

Superior cambia vidas pretende reflejar precisamente ese impacto: demostrar, a través de historias reales, que detrás de cada título obtenido hay desafíos superados, sueños alcanzados y comunidades que crecen gracias al poder transformador de la educación.