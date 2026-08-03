Según una encuesta, el 65% desaprueba a Milei y más del 60% votaría por un cambio en 2027

Un reciente estudio de la consultora Zuban Córdoba y Asociados revela una acentuada caída en el respaldo social al gobierno de Javier Milei, impulsada principalmente por la percepción sobre el rumbo del país y la situación económica personal de los argentinos.

La encuesta, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, marca que la desaprobación ya supera el 65%, mientras que la mayoría de los consultados asegura que elegiría una alternativa distinta a La Libertad Avanza en las próximas elecciones presidenciales.

Cifras clave: desaprobación e imagen negativa

El relevamiento evidencia un escenario complejo para el oficialismo en cuanto a la evaluación de su gestión e imagen pública:

Desaprobación del Gobierno: El 65,3% de los encuestados desaprueba la gestión nacional, frente a un 33,4% que la aprueba.

Imagen del Presidente: La imagen negativa de Javier Milei alcanzó el 61,3% (mala), mientras que su imagen positiva (buena) se ubica en un 33,4%.

Rumbo del país: Un 64% considera que la Argentina va en la dirección incorrecta, en contraposición al 30% que opina que va por el camino correcto.

Situación económica y proyección hacia 2027

El impacto en el bolsillo es un factor determinante en la evaluación ciudadana. Ante la consulta sobre su situación personal respecto al inicio del mandato libertario, el 53,9% afirma estar peor, mientras que un 14,4% asegura seguir igual de mal y solo el 13,2% indica estar mejor.

De cara a las elecciones ejecutivas de 2027, el 61,9% de los consultados manifestó que votaría por un cambio del gobierno actual, mientras que un 33,4% apostaría por la continuidad.

Escenario por fuerzas políticas

Al consultar sobre la preferencia por espacios políticos para 2027, el Peronismo encabeza la intención de voto general con variaciones entre el 31,3% y el 35,3% según las opciones presentadas, seguido por La Libertad Avanza (entre el 28% y el 33,8%).

El PRO cosecha un 17,3%, mientras que fuerzas como el Frente de Izquierda oscilan entre el 4,4% y el 6,6%.

Fuente;https://617.news/segun-una-encuesta-el-65-desaprueba-a-milei-y-mas-del-60-votaria-por-un-cambio-en-2027/