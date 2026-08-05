Se presentaron 8 empresas para la construcción del nuevo Centro Oncológico del Sur provincial y Área Departamental de Salud de San Rafael

Con un presupuesto oficial de $8.235.728.000 y un plazo de 540 días, el megaproyecto prevé dotar a la región de equipamiento de alta complejidad oncológica y refuncionalizar el nodo logístico de 28 centros de salud.

El Gobierno Provincial llevó adelante este viernes el acto administrativo para la licitación pública de una de las obras sanitarias más trascendentes para el Sur mendocino, cuyo objeto es consolidar un polo sanitario de vanguardia en los predios lindantes al Hospital Teodoro Schestakow.

El acto formal contó con la presencia de la vicegobernadora, Hebe Casado; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, y el director regional de Salud de la Zona Sur, Abel Freidemberg.

Para la ejecución de los trabajos se presentaron 8 propuestas, pertenecientes a las firmas CACSA, Horizonte / Stornini, Procon, Corporación del Sur, OHA, Acotur, Corporación Costa Sur y Universo, marcando un paso fundamental en el proceso de evaluación técnica y económica para la optimización del sistema de salud regional.

Durante la jornada, la vicegobernadora Hebe Casado destacó el impacto territorial de la iniciativa al señalar que «este es un paso fundamental para todo San Rafael y el Sur mendocino. Cuando hablamos de verdadero federalismo, nos referimos a obras como esta, que llevan infraestructura sanitaria de excelencia a cada rincón de la provincia. La concentración en este predio permitirá integrar el Hospital Schestakow, el Centro Oncológico, el Área de Salud y la base de emergencias en un punto estratégico por donde circulan todas las líneas de transporte público, asegurando una conectividad directa para los casi 300.000 habitantes de la región».

A su turno, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, ponderó el esquema de contratación y el origen de los recursos. «Son casi 3.000 metros cuadrados de construcción que unificamos en un solo contrato para ejecutar ambas intervenciones en paralelo y acelerar los tiempos. La obra se financia íntegramente con recursos provinciales de rentas generales, lo que demuestra la importancia de mantener un Estado ordenado para seguir invirtiendo en servicios esenciales como la salud. Estimamos un plazo de evaluación de ofertas de hasta 45 días, por lo que proyectamos que en unos dos meses las obras ya estarán en marcha», afirmó.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, brindó precisiones sobre la logística y la concurrencia del proceso licitatorio. «La alta participación de oferentes viene siendo una constante en cada licitación de obra pública que impulsamos en esta gestión. Se trata de una obra profundamente sensible que implica un gran trabajo de coordinación logística, como la relocalización del área administrativa de Salud al predio de Vialidad para liberar los espacios de la Fuesmen. Además, al tratarse de predios de gran envergadura, podemos garantizar que los trabajos se ejecutarán sin necesidad de interrumpir el tránsito en la zona», explicó la funcionaria.

Finalmente, el director regional de Salud de la Zona Sur, Abel Freidemberg, remarcó la importancia clínica del proyecto y señaló que «esta licitación representa la continuidad de una política pública iniciada durante la primera gestión del gobernador Alfredo Cornejo».

«Para San Rafael y todo el Sur mendocino, ampliar los servicios de la Fuesmen implica sumar mayor tecnología y capacidad resolutiva en diagnósticos y tratamientos. Además, la conexión directa mediante un pasillo técnico con el Hospital Schestakow le devuelve dignidad al paciente, evitando traslados a la intemperie o en la vía pública para realizar estudios de alta complejidad. Por su parte, la nueva sede del Área Departamental y el vacunatorio permitirán remplazar instalaciones obsoletas por un espacio moderno e integrado para la atención primaria de la población», destacó Freidemberg.

Impacto sanitario y detalles de la obra

El megaproyecto cuenta con un presupuesto oficial total de $8.235.728.000 y se ejecutará en un plazo de 540 días corridos a partir de la firma del acta de inicio. La inversión se dividirá en dos frentes simultáneos dentro de los terrenos delimitados por las calles Emilio Civit, Agustín Maza e Independencia: se destinarán $4.004.078.000,00 para la ampliación y refuncionalización del Centro Oncológico, y $4.231.650.000,00 para la construcción y puesta en valor del edificio del Área Departamental de Salud de San Rafael.

En lo que respecta al Centro Oncológico, las labores abarcarán una superficie de 1.341,55 metros cuadrados, transformando el edificio actual de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (Fuesmen). El renovado sector de Medicina Nuclear y Alta Complejidad se equipará con tecnología de última generación —incluyendo un resonador magnético, una cámara gamma y un acelerador lineal— y sumará laboratorios y consultorios especializados. Asimismo, la Unidad de Quimioterapia dispondrá de una sala de tratamiento con 12 boxes individuales y enfermería, complementada con un sistema de climatización VRV, renovación de redes eléctricas y sanitarias, y una pasarela técnica de conexión directa con el Hospital Schestakow.

En paralelo, el Área Departamental de Salud se trasladará al antiguo predio de Vialidad Provincial para operar como el nodo logístico y administrativo de los 28 centros de salud de la región. El proyecto comprende la edificación de un nuevo espacio, de 853,13 metros cuadrados, y la refuncionalización de otros 591,26 metros cuadrados de antiguos galpones, cuya arquitectura original de ladrillo visto y techos en arco será preservada. En estas instalaciones funcionarán el vacunatorio central, consultorios de especialidades, la farmacia regional y una base operativa estratégica para el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), provista con salas de crisis y áreas de descanso para el personal.