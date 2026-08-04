Se abre la convocatoria al Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” en colaboración con el CONICET

Del 3 al 21 de agosto de 2026 podrán postularse, en la edición 20 aniversario, investigadoras y becarias posdoctorales que lleven a cabo sus trabajos científicos en el área de las Ciencias de la Materia.

L´Oréal Groupe y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) abren una nueva convocatoria del Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” en colaboración con el CONICET, que en 2026 celebra su 20 aniversario. Los proyectos de esta edición deben estar enmarcados en Ciencias de la Materia. Dicho certamen distingue la excelencia científica y estimula la participación de las mujeres en el ámbito científico. Asimismo, fomenta la articulación público privada y promueve el desarrollo de proyectos de investigación que busquen soluciones científicas e innovadoras a los problemas y desafíos actuales de la sociedad y sus diversos sectores.

Dos décadas impulsando a las científicas argentinas

Desde su creación en la Argentina junto a CONICET, el Premio Nacional L’Oréal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia reconoció a 72 investigadoras de distintas provincias del país y este año sumará seis nuevas científicas. Desde 2017, la edición local amplió de cuatro a seis los reconocimientos anuales, en línea con el compromiso de L’Oréal Groupe con la diversidad, la equidad y la inclusión.

A nivel internacional, el programa For Women in Science, impulsado por la Fundación L’Oréal y la UNESCO, ya distinguió a más de 5.000 mujeres científicas en más de 140 países, entre ellas 142 galardonadas internacionales, 7 de las cuales luego recibieron el Premio Nobel.

Esta edición se realiza tras un nuevo hito para la ciencia argentina: por segundo año consecutivo, una científica del país fue distinguida con el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO Por las Mujeres en la Ciencia. En esta oportunidad, la profesora Raquel Lía Chan fue reconocida en representación de América Latina y el Caribe por sus aportes a la biología vegetal y su aplicación en la innovación agrícola. Se trata, además, de la primera vez que esta disciplina recibe el galardón. Con este reconocimiento, Argentina se consolida como el país de América Latina con mayor cantidad de científicas distinguidas por el programa internacional, con un total de 12 investigadoras premiadas (9 Laureadas y 3 Rising Talents).

Categorías y disciplinas de esta edición

Se reconocerá la trayectoria de una investigadora de hasta 54 años de edad (Categoría Premio) y, a su vez, se premiará la formación y el desarrollo de una joven investigadora o becaria posdoctoral de hasta 36 años (Categoría Beca). También se otorgarán dos menciones especiales por categoría.

Los proyectos deben estar enmarcados en las Ciencias de la Materia, específicamente en una o varias esferas de alguna de las siguientes áreas/disciplinas: Ciencias Exactas y Naturales: Ciencias Químicas, Física, Astronomía, Matemática y Computación y Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera. Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y de Materiales: Ciencias Agrarias, Ciencias Ambientales, Hábitat y Diseño, Informática, Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica e Ingeniería Relacionadas, Ingeniería de Alimentos y Biotecnología, Ingeniería de Procesos, Ingeniería y Tecnología de materiales, Desarrollo Tecnológico y social.

Este certamen premia la excelencia científica, promoviendo y estimulando la participación de las mujeres en el ámbito científico, otorgándole un reconocimiento de 20.000.000 pesos a una investigadora argentina de hasta 54 años para que continúe con el desarrollo de su proyecto dentro del país. Asimismo, se entregará un reconocimiento de 13.000.000 de pesos para una joven investigadora o becaria en etapa de formación posdoctoral de hasta 36 años.

La convocatoria estará abierta del 3 al 21 de agosto de 2026

Los trabajos presentados serán evaluados por un comité de especialistas con trayectoria en esta materia. Serán galardonados aquellos trabajos que se destaquen por su dedicación, compromiso, beneficios, y por el aporte al desarrollo de la investigación e impacto en la Argentina.

¿Cómo postularse?

Aquellas científicas que deseen postularse a la convocatoria deberán ingresar al sitio web https://www.conicet.gov.ar/premio-loreal/ y hacer clic en el botón POSTULARME que las redireccionará al Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA). Luego de colocar usuario y contraseña en la Intranet del organismo, seleccionar el rol SIGEVA – “Usuario presentación/solicitud” para acceder a la pantalla de postulación a la convocatoria del Premio.

Para más información y acceder al documento de bases y condiciones, CLIC AQUÍ.

Las consultas podrán ser canalizadas a través del correo: lorealunesco@conicet.gov.ar