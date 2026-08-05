Peaky Blinders entre nosotros – Por:. Beatriz Genchi

La serie de televisión de Netflix Peaky Blinders ha capturado la atención de millones de espectadores con la historia de la familia Shelby y su ascenso en el mundo del crimen en el Birmingham de la década de 1920. Sin embargo, ¿fue la pandilla Peaky Blinders una realidad histórica?

¡Y si, solo en parte! La pandilla real, que operó a finales del siglo XIX y principios del XX, se centraba en delitos menores y nunca alcanzó la sofisticación ni el poder mostrados en la pantalla.

Según el historiador Carl Chinn, la banda real de los Peaky Blinders “eran más conocidos por su comportamiento errático y violento, que por ser parte de un imperio criminal sofisticado”.

Los Peaky Blinders fueron una de las muchas pandillas juveniles que surgieron en las zonas marginales de Birmingham, en una época marcada por la pobreza extrema, las tensiones sociales y una falta de oportunidades laborales.

Los miembros de la banda eran principalmente jóvenes desempleados, algunos de los que no pasaban de los 12 años. En este contexto, la falta de empleo y la creciente marginalización de la clase trabajadora propiciaron la formación de estas bandas, que no solo luchaban por sobrevivir, sino que también imponían su dominio en las calles a través de la violencia y el miedo.

Uno de los aspectos más llamativos de la serie es el personaje de Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy, un líder carismático que dirige con mano firme a su familia y pandilla. Aunque el personaje es ficticio, se ha especulado que Tommy Shelby está parcialmente inspirado en Kevin Mooney (alias Thomas Gilbert), el verdadero líder de los Peaky Blinders.

Mooney fue conocido por su capacidad para eludir a las autoridades y su involucramiento en delitos menores como el robo de bicicletas y estafas. Como señalan algunos estudiosos del tema: “Mooney era mucho menos inteligente y astuto que el Tommy Shelby de la pantalla. Su banda nunca estuvo organizada de la forma en que la serie describe” comenta Chinn. Además, los miembros de la banda real no eran familiares entre sí, a diferencia de la unidad mostrada en la serie.

Uno de los elementos más emblemáticos de los Peaky Blinders es su nombre. La serie presenta una leyenda urbana en la que se afirma que la banda escondía hojas de afeitar en sus gorras, las que usaban para cegar a sus enemigos en peleas callejeras.

Sin embargo, según el historiador Chinn: “La idea de que los Peaky Blinders usaran hojas de afeitar en sus gorras es improbable. Las hojas de afeitar eran un artículo de lujo que estaba fuera del alcance de una pandilla de clase trabajadora”.

En realidad, el nombre parece provenir de una combinación de su vestimenta llamativa y sus gorras con visera, conocidas como “peakys”, y el término blinder, que en el argot de esa ciudad hacía referencia a alguien que vestía de forma llamativa. Esta teoría es respaldada por varios historiadores locales, quienes argumentan que el nombre se originó por la apariencia distintiva de los miembros de la banda.

La banda de la vida real alcanzó su apogeo a finales del siglo XIX, pero su dominio fue efímero. En la década de 1910, las pandillas rivales, como los Birmingham Boys, comenzaron a desplazar a los Peaky Blinders.

Hacia los años 20, ya habían sido reemplazados. La Primera Guerra Mundial también tuvo un impacto importante en la disolución de la banda, ya que muchos de sus miembros fueron movilizados, y los tiempos cambiaron. Para la década de 1930, los Peaky Blinders reales ya no tenían la influencia que una vez tuvieron, y muchos de sus antiguos miembros se retiraron o fueron absorbidos por otras bandas más poderosas.

En la realidad, Kimber fue una figura clave en la expansión de la influencia de las pandillas rivales a lo largo de Birmingham. Como se detalla en Screenrant: “Billy Kimber fue un verdadero capo mafioso, y aunque en la serie muere de manera violenta, en la vida real falleció de una enfermedad prolongada”.

De igual forma, personajes como Oswald Mosley, que en la serie es un antagonista asociado con el fascismo, también existieron en la realidad. Mosley fue el líder de la Unión Británica de Fascistas, y su inclusión en la serie resalta las tensiones políticas de la época.

La mitología de los Peaky Blinders sigue viva hoy en día, tanto en la realidad histórica como en la ficción televisiva. Mientras que la banda original estuvo marcada por crímenes menores y un descenso en la influencia a lo largo del tiempo, la serie ha creado una narrativa en la que se convierte en un imperio criminal.

La popularidad de la serie ha perpetuado una versión idealizada de estos delincuentes de clase trabajadora, mientras que la realidad era mucho más sombría y menos glamorosa.

Habiendo recorrido estas historias, me queda una pregunta: los trasnochados que hoy se disfrazan de chicos “Peaky Blinders”. ¿Serán del tipo Mooney, el real que era mucho menos inteligente y de pocas luces o el astuto Tommy Shelby de la pantalla? Aunque de cualquier manera ambos son delincuentes.

Gentileza;

Beatriz Genchi

Museóloga – Gestora Cultural – Artista Plástica.

bgenchi50@gmail.com

Puerto Madryn – Chubut.