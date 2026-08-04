Monkey presentará su tributo a Peter Gabriel en el Le Parc

El sábado 29 de agosto, la banda que lidera Gabriel Agudo recreará el disco So. Las entradas ya están a la venta.

Monkey es una de las más reconocidas bandas tributo a Peter Gabriel y vuelve a Mendoza para presentar su espectáculo, que será un homenaje único al legendario álbum So, de Peter Gabriel. La cita será el sábado 29 de agosto, a las 21, en la sala Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Las entradas ya están a la venta en Entradaweb.com.ar.

El líder de Monkey, Gabriel Agudo, es cantante y músico multiinstrumentista de gran carrera en el rock progresivo internacional. Actualmente es el cantante del grupo del guitarrista británico Steve Rothery (Marillion) e integra también de la banda norteamericana In Continuum.

La audiencia podrá dejarse llevar por una atmósfera cautivante mientras recorren los grandes clásicos de uno de los referentes más innovadores del rock y el pop.

Peter Gabriel es uno de los artistas más influyentes en la música internacional, primero como el vocalista principal de la banda de rock progresivo Génesis y luego con una exitosa carrera solista.

La noche comenzará con una charla introductoria a cargo del periodista Walter Gazzo, contando la visita de Peter Gabriel a Mendoza para ser parte del festival Human Rights Now!, de Amnistía Internacional, realizado el 14 de octubre de 1988 en el Estadio Malvinas Argentinas.