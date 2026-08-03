Mientras gran parte del país registró una temporada de invierno con resultados dispares por el efecto del Mundial de fútbol, el clima y un escenario económico más ajustado, Mendoza logró consolidarse como uno de los destinos turísticos más elegidos de Argentina.

Así lo señaló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que ubicó a la provincia entre las jurisdicciones con mejor desempeño durante el receso, junto con Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca.

De acuerdo con el relevamiento, Mendoza recibió 400.725 turistas, registró una ocupación hotelera promedio del 74%, una estadía media de 4,7 noches y generó un impacto económico estimado en $194.189,5 millones.

Los destinos con mayor ocupación fueron Potrerillos (85%), Ruta 82 y Cacheuta (83%), Malargüe (82%) y Uspallata (80%), lo que confirmó el fuerte atractivo de la alta montaña durante las semanas de vacaciones.

El informe indicó que el Gran Mendoza concentró el mayor movimiento turístico, con 217.964 visitantes, seguido por la ciudad de San Rafael, Malargüe y Tunuyán. Además, señaló que el calendario escalonado de vacaciones entre Argentina, Chile y Brasil permitió extender la llegada de turistas durante varias semanas.

Mendoza, la favorita para viajar

Además del buen desempeño registrado en la provincia, otro dato del informe mostró el interés que despertó el destino entre los viajeros.

Según un relevamiento de la plataforma Despegar citado por CAME, Mendoza lideró las preferencias de quienes reservaron sus vacaciones de invierno, por delante de Bariloche, Buenos Aires, Puerto Iguazú, Salta y Ushuaia.

El reporte atribuyó ese resultado a la creciente demanda de escapadas cortas y a la búsqueda de experiencias vinculadas con el enoturismo, la gastronomía, la naturaleza y la nieve.

A nivel nacional, CAME informó que durante las vacaciones de invierno viajaron 4,6 millones de personas, un 5,9% más que en 2025, con un impacto económico de $2,12 billones. Sin embargo, advirtió que la cantidad de viajeros todavía se ubicó por debajo del récord alcanzado en 2023.