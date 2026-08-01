Mendoza tomó posesión de los bienes de Los Nihuiles y avanza hacia una nueva concesión

La recepción formal se concretó luego de la finalización del período de transición y constituye un paso central para avanzar en la nueva concesión del sistema. La Provincia, por medio de Hidroeléctrica Mendocina SA (HEMSA), recibió las centrales Nihuil I, II y III; las presas El Nihuil, Aisol, Tierras Blancas y Valle Grande; las estaciones transformadoras y las restantes instalaciones, equipos y activos comprendidos en el contrato.

El Gobernador Alfredo Cornejo encabezó este viernes, en San Rafael, el acto de toma de posesión de los bienes que integran el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles, tras la finalización del período de transición establecido luego del vencimiento de la concesión anterior.

La formalización de la recepción constituye un paso necesario para avanzar en una nueva etapa del sistema hidroeléctrico y en el proceso licitatorio nacional e internacional que permitirá seleccionar al futuro operador privado del complejo.

Durante la actividad, el mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora, Hebe Casado; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el gerente general de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) y presidente de Hidroelectricidad Mendocina SA (HEMSA), Mauricio Pinti Clop. También participaron el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el apoderado de Hinisa, Gerardo Paz, y legisladores y concejales del Sur provinicial.

Mediante el acta suscripta entre la Provincia e Hidroeléctrica Los Nihuiles SA (Hinisa), quedó formalizada la finalización del período de transición y la restitución de los bienes afectados a la concesión. La recepción comprende las centrales Nihuil I, II y III; las estaciones transformadoras y de interconexión; las presas El Nihuil, Aisol, Tierras Blancas y Valle Grande, además del resto de las instalaciones, equipos y activos alcanzados por el contrato. El inventario completo de los bienes quedó incorporado como anexo del acta junto con la documentación correspondiente al estado de las instalaciones.

Durante el acto, Cornejo remarcó que el cierre de la concesión iniciada en la década de 1990 representa un paso clave para recuperar un activo estratégico de la provincia. En ese sentido, aseguró que “hemos podido recuperar la propiedad de estas centrales para la provincia de Mendoza” y explicó que mientras se desarrolla el proceso licitatorio, la operación continuará a cargo HEMSA (Hidroeléctrica Mendocina SA) con el mismo personal técnico y operativo para garantizar la continuidad del servicio.

El Gobernador sostuvo que el nuevo esquema permitirá incorporar inversiones privadas para modernizar integralmente el complejo, al tiempo que generará nuevos recursos para la Provincia. “Vamos a recibir recursos nuevos en esa licitación y, además, los futuros concesionarios deberán realizar importantes inversiones para modernizar las instalaciones y garantizar la generación de energía”, afirmó.

Asimismo, recordó que dos (la II y la III) de las cuatro centrales fueron afectadas por el aluvión de enero de 2025 y señaló que el futuro concesionario deberá avanzar en la renovación tecnológica de todo el sistema. “Se van a renovar la I y la IV, se va a renovar la tecnología y se va a hacer mucho más eficiente la generación de energía”, indicó, y agregó que esas inversiones estarán a cargo de la empresa adjudicataria, mientras que la Provincia conservará los beneficios derivados del nuevo esquema concesionado.

Sobre la licitación, Cornejo explicó que “la nueva concesión tendrá una vigencia de 30 años” y estimó que la primera etapa del proceso podría completarse en los próximos meses, para luego avanzar con la evaluación de las ofertas y la adjudicación. Además, destacó que “el objetivo es generar la mayor competencia posible entre oferentes para asegurar inversiones que permitan renovar completamente las cuatro centrales durante la vigencia del contrato y fortalecer la producción de energía hidroeléctrica de Mendoza”.

En relación con las obras complementarias, el mandatario señaló que la Provincia decidió adelantar parte de la infraestructura necesaria sin esperar la adjudicación de la concesión. En ese marco, anunció que “en los próximos 15 días se licitará la reconstrucción del badén del Cañón del Atuel, con una inversión estimada en 1.000 millones de pesos, para restablecer la conectividad de la zona y mejorar el acceso al complejo”.

Un traspaso ordenado para garantizar la continuidad del sistema

El contrato de concesión para la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles había sido otorgado por 30 años y venció el 1 de junio de 2024.

A partir de entonces, el Gobierno de Mendoza dispuso un período de transición durante el cual Hinisa continuó operando el sistema para preservar la seguridad de las personas, los bienes y la continuidad del servicio. Tras los daños ocasionados por el aluvión de enero de 2025, la Provincia declaró la emergencia del complejo y extendió ese período hasta el 31 de julio de 2026.

Con la firma del acta comenzó además una etapa de colaboración de 90 días entre las partes para coordinar el intercambio de información y los aspectos vinculados al traspaso de la operación y el mantenimiento del sistema. En paralelo, HEMSA recibió formalmente los bienes en el estado en que se encuentran actualmente, incluidos aquellos afectados por el siniestro, mientras continúan las gestiones con las compañías aseguradoras para el cierre de la cobertura.

Hacia una nueva concesión con inversión privada

La toma de posesión de los bienes forma parte del proceso impulsado por el Gobierno de Mendoza para definir un nuevo esquema de concesión, operación, mantenimiento e inversiones para el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles.

La Provincia y el Estado nacional llevan adelante una licitación pública nacional e internacional para seleccionar al futuro operador del sistema, de acuerdo con las competencias de cada jurisdicción. Mientras Mendoza administra los activos del complejo y el derecho de uso del agua, la Nación tiene a su cargo la concesión para la generación y comercialización de la energía. La adjudicación se concretará únicamente cuando ambas jurisdicciones coincidan en la selección del mismo oferente.

En ese contexto, la ministra de Energía y Ambiente explicó que la Provincia ya inició formalmente la etapa operativa transitoria mediante Hidroelectricidad Mendocina SA (HEMSA), creada para administrar el complejo hasta la adjudicación definitiva. Además, detalló que “Mendoza elaboró los pliegos técnicos vinculados con la seguridad de las presas, el plan de inversiones y la recuperación de las instalaciones afectadas por el aluvión, mientras que el Gobierno nacional licitará la concesión correspondiente a la generación de energía”.

Posteriormente, la funcionaria señaló que “los dos procesos deben avanzar en conjunto, porque no sirve que un adjudicatario tenga los bienes y otro tenga el derecho de inyectar energía al sistema; tiene que ser el mismo”.

Latorre explicó que el proyecto ya despertó interés de empresas nacionales e internacionales y comentó que ese escenario responde tanto a la recuperación del mercado energético como a la mejora de la remuneración de la energía generada. “Hoy el mercado remunera alrededor de 65 dólares por esa energía, cuando hasta hace poco estaba entre 15 y 17 dólares”, precisó.

Asimismo, destacó que durante el último año la Provincia avanzó, junto con Emesa, en la elaboración de los pliegos, el inventario de bienes y el saneamiento de los pasivos ocasionados por el aluvión, etapa en la que distintas empresas realizaron visitas técnicas para conocer el estado de las instalaciones.

Recuperación del complejo y continuidad operativa

Por su parte, el gerente general de Emesa y presidente de HEMSA explicó que el proceso de transición garantiza la continuidad operativa del complejo sin afectar las fuentes laborales: “No hubo despidos, hay continuidad laboral para mantener los puestos de trabajo y la operatividad del sistema”.

El funcionario señaló que “la nueva concesión comprende no solo las centrales hidroeléctricas, sino también las presas y las playas de maniobra, por lo que las primeras inversiones estarán orientadas a reforzar la seguridad de esas instalaciones y recuperar la infraestructura dañada”. Explicó que gran parte de los activos supera los 70 años de antigüedad y requiere una modernización acorde con los estándares actuales.

En relación con las centrales afectadas por el aluvión de enero de 2025, recordó que Emesa, Pampa Energía y Distrocuyo implementaron un sistema de bypass que permitió mantener la generación desde Los Nihuiles I y IV mientras avanzaban las tareas de remediación.

Pinti Clop indicó que las centrales II y III ya finalizaron la etapa de remediación y quedaron en condiciones de iniciar su recuperación definitiva cuando asuma el nuevo operador. En ese sentido, explicó que “la Central Los Nihuiles III será la primera en recuperarse, mientras que en Nihuil II se proyecta una reingeniería integral para incorporar tecnología más eficiente y optimizar la generación”.

Para finalizar, remarcó que “la prioridad absoluta es la seguridad de las presas y la seguridad de los mendocinos” y señaló que el futuro concesionario tendrá incentivos para acelerar la recuperación de las centrales fuera de servicio, ya que una mayor capacidad de generación permitirá incrementar los ingresos del sistema y completar la modernización integral del complejo.