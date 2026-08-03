Mendoza será sede de la 4ª edición del Foro Nacional de Comercio 2026

Coordinado por el Ministerio de Producción y la Federación Económica de Mendoza, el encuentro será el 4 de septiembre en el Espacio Arizu de Godoy Cruz. La participación será libre y gratuita, con inscripción previa y cupos limitados.

El Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Comercio, Industria y Logística, junto a la Federación Económica de Mendoza (FEM), realizará la cuarta edición del Foro Nacional de Comercio Mendoza 2026, un encuentro que se ha consolidado como uno de los principales espacios de capacitación y análisis para el sector comercial de la provincia.

La jornada se desarrollará el miércoles 4 de septiembre, desde las 8 y hasta las 14 con entrada libre y gratuita, previa inscripción y cupos limitados. Reunirá a destacados especialistas de nuestra provincia y el país, que abordarán las principales tendencias, desafíos y oportunidades que enfrenta hoy el comercio.

Desde la organización del encuentro destacaron que esta nueva edición busca brindar herramientas concretas para fortalecer la competitividad de las empresas, incorporando conocimientos vinculados a la innovación, la toma de decisiones, la economía y las nuevas formas de hacer negocios.

El cronograma comenzará a las 8, con la acreditación de los participantes, y continuará con la apertura institucional. Posteriormente se desarrollarán una serie de conferencias magistrales y espacios de intercambio especialmente pensados para comerciantes, empresarios y emprendedores.

Entre los principales expositores se encuentra confirmado Juan Retali, destacado conferencista nacional e internacional, quien compartirá estrategias para potenciar el desarrollo empresarial mendocino.

Además, se realizará una experiencia interactiva orientada a la toma de decisiones en tiempo real aplicada a situaciones concretas del comercio, seguida de un espacio de networking durante la pausa, pensado para favorecer el intercambio entre empresarios, especialistas y asistentes.

Damián Di Pace es otro de los expositores confirmados en el marco de esta iniciativa, quien ofrecerá una conferencia orientada a analizar el escenario económico nacional. Además, pondrá a disposición herramientas clave para la planificación y la toma de decisiones estratégicas.

Esta nueva edición del Foro Nacional de Comercio contará además con un bloque denominado «Lado B del éxito», un espacio donde empresarios compartirán experiencias reales, aprendizajes y errores frecuentes que pueden transformarse en valiosas oportunidades de crecimiento.

El cierre de la jornada estará a cargo del reconocido spiker, analista y politólogo Andrés Malamud, quien desarrollará diversos conocimientos de la actualidad.

Desde el Ministerio de Producción y la Federación Económica de Mendoza remarcaron que el Foro Nacional de Comercio se ha convertido en un ámbito de referencia para el sector, promoviendo la capacitación permanente, la innovación y el fortalecimiento del ecosistema comercial mendocino.

En este marco, el subsecretario de Comercio, Industria y Logística, Alberto Marengo, comentó: «El Foro de Comercio se ha consolidado como un espacio estratégico para acompañar el crecimiento del sector comercial mendocino. Desde el Ministerio de Producción, junto a la Federación Económica de Mendoza, impulsamos esta cuarta edición con el objetivo de acercar herramientas concretas, experiencias exitosas y el conocimiento de especialistas de primer nivel que permitan a comerciantes, pymes y emprendedores afrontar los desafíos actuales con una mirada innovadora”.

En este sentido, el funcionario agregó que “apostar a la capacitación permanente es fortalecer la competitividad, generar nuevas oportunidades de desarrollo y consolidar un comercio más dinámico para toda la provincia».

A su turno, Leandro Roldán, director de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, agregó: “El crecimiento del comercio requiere no solo de reglas claras, sino también de espacios donde el conocimiento, la innovación y el intercambio de experiencias contribuyan a mejorar la gestión de las empresas. Este foro representa una oportunidad para que comerciantes y emprendedores incorporen nuevas herramientas, analicen las tendencias del mercado y fortalezcan su capacidad de adaptación en un contexto económico cada vez más desafiante”.

“Desde el Estado trabajamos para generar estas instancias de formación porque entendemos que un sector comercial más profesional y competitivo también impulsa el desarrollo económico de Mendoza», cerró.

Inscripciones

La participación será gratuita, con inscripción previa y cupos limitados. Las inscripciones estarán habilitadas desde este domingo 3 de agosto hasta el 3 de septiembre, día en que se desarrollará el encuentro.

Los interesados en formar parte deberán inscribirse llenando un formulario digital.



Cronograma

• 8.00 a 8.45: Acreditación.

• 8.45 a 9.15: Apertura institucional.

• 9.15 a 10.15: Conferencia inicial: La ventaja invisible detrás del crecimiento de nuestros negocios, a cargo de Juan Retali.

• 10.15 a 11.00: “Decidir en tiempo real” – Experiencia interactiva que beneficia a tu comercio.

• 11.00 a 11.45: Café y networking | “Conectá con expertos, explorá herramientas y llévate ideas para aplicar”.

• 11.45 a 12.30: Economía en el actual contexto: qué decisiones tomar, a cargo de Damián Di Pace.

• 12.30 a 13.15: Bloque Lado B del éxito: testimonios sobre lo que no hay que hacer.

• 13.15 a 14.00: Conferencia magistral a cargo del reconocido conferencista internacional Andrés Malamud.