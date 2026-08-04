Mendoza recibió más de 400 mil turistas durante las vacaciones de invierno, con un impacto económico superior a $194 mil millones

El receso comenzó con un excelente impulso gracias al fin de semana extralargo del 9 de Julio, cuando la ocupación hotelera superó el 80 %, marcando un inicio muy favorable para una temporada que luego mantuvo un importante nivel de movimiento turístico.

Mendoza volvió a consolidarse como uno de los destinos turísticos más elegidos del país durante las vacaciones de invierno 2026. Según los datos del Observatorio Turístico del Emetur –validados por los informes de diversas cámaras como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) o la Cámara Argentina de Turismo (CAT) o los metabuscadores como Booking o Despegar–, la provincia se ubicó entre las cinco más elegidas por los viajeros argentinos y extranjeros, ratificando su posicionamiento como un destino competitivo durante todo el año.

El receso comenzó con un excelente impulso gracias al fin de semana extralargo del 9 de Julio, cuando la ocupación hotelera superó el 80 %, marcando un inicio muy favorable para una temporada que luego mantuvo un importante nivel de movimiento turístico.

Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, destacó que «la permanente promoción turística del destino, más la acertada estrategia publicitaria del Gobierno de Mendoza, con el apoyo del sector privado en la campaña Mansa Pasión, que invitaba a disfrutar el Mundial en la provincia y toda su variada oferta, dio sus frutos”.

La funcionaria agregó que “además, la bendición de la llegada de la nieve sumó favorablemente, como para que la evaluación final de estas vacaciones de invierno sea muy buena –en promedio– para toda la provincia”.

“El turismo es una actividad estratégica para Mendoza, y estos números demuestran que la inversión en promoción, las gestiones constantes para mejorar la conectividad y el desarrollo de nuevos productos turísticos generan un impacto directo en la economía, el empleo y el crecimiento de toda la cadena de valor», agregó la funcionaria.

Mansa Pasión

Teniendo en cuenta el impacto que el mundial de fútbol tendría para el turismo y los costos de viajar a la sede donde se desarrollarían los partidos, tempranamente Mendoza propuso disfrutar de la pasión futbolera en la provincia.

Así, el 23 de abril, en el marco de una reunión del Consejo Consultivo de la Actividad Privada del Emetur, el Gobernador Cornejo presentó oficialmente la campaña turística que posicionó a Mendoza como uno de los grandes destinos argentinos de las vacaciones de invierno.

Se trató de una propuesta integral que buscó capitalizar el fervor futbolero para potenciar el destino durante la temporada otoño-invierno.

La iniciativa llegó luego del éxito de las dos ediciones de Mendoza, Manso Destino y propuso una evolución conceptual que conectó el humor, la identidad local, con guiños relacionados a la pasión que despierta la Selección Argentina de fútbol.

A la campaña publicitaria, que pudo verse en diversos medios tradicionales y en redes sociales, se sumaron los fam points, donde se pudieron ver los partidos del Mundial; el Manso Prode, con premios especiales para los participantes y diversas activaciones que contagiaron el fervor por la celeste y blanca.

Los números de las vacaciones

Según los datos del Observatorio Turístico del Emetur –reflejados también en las publicaciones de la CAME y la CAT–, durante todo el período de vacaciones, la ocupación promedio provincial fue de 74 %, con la llegada de 400.725 visitantes, quienes generaron un impacto económico estimado en $194.189,46 millones. La estadía promedio fue de 4,7 noches, equivalente a 5,7 días.

El gasto promedio diario por turista fue de $103.105, resultado de un consumo que contempló alojamiento, gastronomía, transporte, actividades recreativas, enoturismo, compras y excursiones. En el segmento de turistas alojados en establecimientos pagos, el gasto promedio diario alcanzó los $124.058, mientras que quienes se hospedaron en casas de familiares y amigos registraron un gasto diario promedio de $52.104.

Uno de los factores que contribuyó a estos resultados fue la estrategia de promoción impulsada por el Gobierno de Mendoza junto al sector privado. Las Mansas Promos —Manso Menú, Manso Alojamiento y Mansa Bodega— funcionaron como un incentivo para el consumo tanto de mendocinos como de visitantes, facilitando el acceso a experiencias gastronómicas, alojamientos y propuestas de enoturismo con beneficios especiales.

A ello se sumó una nutrida programación cultural en toda la provincia, pensada para el disfrute de las familias durante el receso, además de una intensa agenda de actividades vinculadas al turismo del vino, la gastronomía, el deporte y la naturaleza, que fortalecieron el atractivo de Mendoza como destino invernal.

La distribución escalonada de las vacaciones de invierno en Argentina también favoreció el flujo de visitantes. Mientras Mendoza inició su receso entre el 6 y el 17 de julio, otras provincias lo hicieron en fechas posteriores, extendiendo la llegada de turistas nacionales durante prácticamente todo el mes. A este movimiento se sumó el turismo internacional, especialmente desde Chile y Brasil.

En el caso de Chile, el adelanto del receso escolar, concentrado entre fines de junio y los primeros días de julio, generó un importante movimiento de turistas que ingresaron por vía terrestre para disfrutar de escapadas familiares y estadías cortas. Brasil, por su parte, mantuvo un calendario de vacaciones fragmentado durante todo julio, lo que permitió sostener durante cuatro semanas consecutivas la llegada de viajeros de alto poder adquisitivo interesados principalmente en el enoturismo, la gastronomía y las experiencias de montaña.

Entre los destinos mendocinos con mejores niveles de ocupación se destacaron Potrerillos, con 85 %; Ruta 82 y Cacheuta, con 83 %; Malargüe, con 82 %; Uspallata, con 80 %, y las villas turísticas de San Rafael, que alcanzaron 78 %.

Los resultados de esta temporada reflejan el trabajo sostenido entre el sector público y privado para diversificar la oferta turística, promover el consumo interno, potenciar los principales productos turísticos y consolidar a Mendoza como uno de los destinos líderes de la Argentina.