Mendoza impulsa una ley para que los estudiantes egresen con experiencia laboral

El proyecto crea el Programa de Entrenamiento Laboral Certificado Estudiantil (Enlace Estudiantil), que permitirá realizar prácticas formativas en empresas e instituciones durante la etapa educativa. La iniciativa busca acercar la formación a las demandas reales del sector productivo y facilitar el acceso al primer empleo.

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley para crear el Programa de Entrenamiento Laboral Certificado Estudiantil (Enlace Estudiantil), una iniciativa destinada a fortalecer la vinculación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo.

La propuesta busca responder a dos necesidades relacionadas. Por una parte, la del sector privado de contar con perfiles laborales profesionalizados y acordes con las demandas actuales, mediante contenidos y trayectorias que puedan diseñarse y ejecutarse con mayor agilidad. Por otra, generar experiencias formativas de alto impacto para los estudiantes, que permitan superar barreras de acceso al empleo y adquirir experiencia laboral en ámbitos de calidad y con acompañamiento.

De esta manera, los estudiantes podrán realizar prácticas formativas en empresas e instituciones mientras cursan sus estudios, aplicar los conocimientos adquiridos e incorporar nuevas competencias surgidas de experiencias concretas en ámbitos laborales.

Formación y experiencia para acceder al primer empleo

La propuesta parte de un diagnóstico concreto. En un contexto caracterizado por el dinamismo y la diversificación permanente, existe una distancia entre las capacidades y conocimientos que demanda el mercado laboral y aquellos que ofrece el sistema educativo. Al mismo tiempo, para muchos jóvenes, la principal barrera para acceder al primer empleo no es la falta de capacitación sino la falta de experiencia.

Frente a esta realidad, el proyecto propone establecer un marco legal permanente que permita ampliar las oportunidades de formación práctica, fortalecer la empleabilidad de los futuros egresados y agilizar el diseño y la ejecución de prácticas acordes con la diversidad de los mercados laborales de la provincia.

Articulación entre educación y sector productivo

La iniciativa establece un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación, Cultura e Infancias, a través de la Dirección General de Escuelas; el Ministerio de Producción, mediante la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, y las empresas e instituciones que demandan perfiles laborales.

El objetivo es que los estudiantes puedan aplicar sus conocimientos en contextos reales e incorporar nuevos aprendizajes vinculados con las necesidades concretas de cada actividad. Durante todo el proceso estarán acompañados por tutores designados tanto por las instituciones educativas como por las organizaciones participantes.

El proyecto también prevé apoyos específicos para ampliar el acceso a estas experiencias. Entre ellos, contempla estímulos económicos para estudiantes en situación de vulnerabilidad que participen en las prácticas y mecanismos de acompañamiento para las empresas que asuman tareas de tutoría y formación.

La experiencia de Enlace y Enlazados

Entre sus fundamentos, la iniciativa recoge la experiencia acumulada por Mendoza a través de programas como Enlace y Enlazados, que en los últimos años permitieron entrenar a más de 18.000 personas y formar a más de 40.000 mendocinos.

El nuevo proyecto busca dar estabilidad y continuidad a esta política mediante una ley que consolide una articulación dinámica entre educación, capacitación y empleo.

De aprobarse, Mendoza contará con un marco normativo específico para ampliar las oportunidades de que los estudiantes egresen con experiencia práctica y competencias acordes con las necesidades del sector productivo. De esta manera, se busca mejorar sus posibilidades de inserción laboral y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo entre la educación y el desarrollo económico de la provincia.