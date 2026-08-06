Mendoza fortalece su industria audiovisual con la primera edición de Cordillera Lab

El Ministerio de Producción, a través de la Mendoza Film Commission, acompaña esta iniciativa impulsada por la Municipalidad de Las Heras. Se trata de una residencia intensiva para el desarrollo de series audiovisuales que se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre en Uspallata.

En el marco de las políticas destinadas a fortalecer la economía del conocimiento y diversificar la matriz productiva provincial, el Ministerio de Producción, a través de la Mendoza Film Commission, acompaña a la Municipalidad de Las Heras en la primera edición de Cordillera Lab, una residencia intensiva orientada al desarrollo de proyectos de series audiovisuales.

La iniciativa impulsada por la comuna, a través de su Dirección de Turismo, se desarrollará del 24 al 26 de septiembre en Uspallata y reunirá a cinco proyectos seleccionados con destacados referentes de la industria audiovisual nacional en un espacio de formación, mentorías y trabajo colaborativo que permitirá fortalecer propuestas con potencial de acceder a fondos, mercados y plataformas internacionales.

La residencia está destinada a guionistas con proyectos de ficción seriada en etapa de desarrollo. Durante tres jornadas intensivas, los participantes accederán a tutorías personalizadas, talleres grupales, instancias de reescritura y mentorías entre pares para potenciar los aspectos narrativos, estructurales y estratégicos de sus proyectos.

La iniciativa forma parte del trabajo que viene desarrollando la Mendoza Film Commission para posicionar a la provincia como un destino atractivo para producciones nacionales e internacionales, generando oportunidades para el sector audiovisual local, promoviendo la profesionalización de sus actores y fortaleciendo el vínculo entre el talento mendocino y la industria.

Además de trabajar sobre los proyectos seleccionados, Cordillera Lab permitirá mostrar el enorme potencial de la Alta Montaña mendocina como escenario para futuras producciones audiovisuales. Los tutores realizarán recorridos por distintos paisajes de la región con el objetivo de conocer las locaciones y difundir las ventajas competitivas que ofrece Mendoza para el desarrollo de filmaciones.

El cuerpo de capacitadores estará integrado por tres reconocidos profesionales con experiencia internacional. Gabriel Medina, director, guionista y docente, participó en producciones como Envidiosa; Ana Cohan es autora de películas y series de gran reconocimiento como Betibú, Todos Tenemos un Plan, La Misma Sangre y Atrapados; mientras que Leandro Halperin cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de contenidos para plataformas de streaming, entre ellos Santita, una producción original de Netflix.

El subsecretario de Comercio, Industria y Logística del Ministerio de Producción, Alberto Marengo, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el crecimiento del sector: “La industria audiovisual representa una gran oportunidad para seguir diversificando la economía de Mendoza, generar empleo calificado y atraer inversiones. Desde el Gobierno provincial entendemos que la articulación entre el Estado y los municipios es fundamental para impulsar proyectos como Cordillera Lab, que fortalecen el talento local, generan nuevas oportunidades para nuestros profesionales y posicionan a Mendoza como un destino cada vez más competitivo para el desarrollo y la producción de contenidos audiovisuales».

Por su parte, el director de Turismo de la Municipalidad de Las Heras, Julio Daher, señaló: «Cordillera Lab combina dos grandes fortalezas de nuestro departamento: el talento creativo y el enorme potencial de la Alta Montaña como escenario natural para producciones audiovisuales. Queremos que Las Heras siga consolidándose como un destino de turismo cinematográfico, generando nuevas oportunidades de desarrollo económico, cultural y turístico para toda la comunidad.»

Las inscripciones deberán realizarse completando un FORMULARIO DIGITAL y permanecerán abiertas hasta el 31 de agosto,

Convocatoria en datos

Cordillera Lab – Residencia para Guionistas de Series

Lugar: Uspallata, Las Heras, Mendoza.

Fechas: 24, 25 y 26 de septiembre.

Destinatarios: Guionistas con proyectos de ficción seriada en etapa de desarrollo.

Inscripciones: Los interesados en formar parte de esta iniciativa deberán llenar un FORMULARIO DIGITAL. Hay tiempo hasta el 31 de agosto.

Para conocer más sobre las bases y condiciones de la propuesta, ingresá AQUÍ.

Consultas: mendozafilmcommission@gmail.com

Organizan: Municipalidad de Las Heras, a través de la Dirección de Turismo, y el Ministerio de Producción, mediante la Mendoza Film Commission.