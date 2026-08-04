Mendoza fortalece formación docente en Educación Inclusiva y Discapacidad

La propuesta, con puntaje docente, está destinada inicialmente a docentes de secundaria.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 24 de agosto. En septiembre se habilitará una nueva convocatoria para docentes de primaria.

La Dirección de Educación Superior de Mendoza abrió las inscripciones para la nueva propuesta de formación docente “Educación inclusiva y derechos de las personas con discapacidad”.

La capacitación tiene como fin brindar herramientas concretas para fortalecer las prácticas pedagógicas y acompañar las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad. Tiene como base el concepto de la inclusión como derecho y propone a los docentes identificar y eliminar barreras para el aprendizaje y la participación; diseñar prácticas pedagógicas respetuosas de la diversidad y construir estrategias de acompañamiento acordes a las características y necesidades de cada estudiante.

La formación abordará, entre otros contenidos, el marco normativo de la educación inclusiva y la discapacidad, la diversidad en las aulas, el diseño de propuestas pedagógicas accesibles, las configuraciones de apoyo, las estrategias para el cuidado de las trayectorias escolares integrales y pautas para la evaluación de los aprendizajes. También se trabajará sobre herramientas vinculadas al Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y la construcción de prácticas que contemplen diferentes formas de aprender y participar.

Desde la Dirección de Educación Superior señalaron que la formación continua en esta temática resulta estratégica para avanzar hacia instituciones educativas capaces de responder a la diversidad de sus estudiantes y garantizar mejores condiciones para enseñar y aprender.

«Fortalecer la formación docente en inclusión significa brindar herramientas para que cada estudiante pueda desarrollar su trayectoria educativa con los apoyos que necesita. Queremos que nuestros docentes cuenten con conocimientos y estrategias concretas para transformar las aulas en espacios donde la diversidad sea reconocida y donde todos puedan aprender», destacó la directora de Educación Superior, Mariela Ramos.

Una formación centrada en las prácticas

Uno de los principales objetivos de la propuesta es que los conocimientos adquiridos puedan traducirse en decisiones concretas dentro de las instituciones y las aulas. Por ello, el programa promueve el intercambio profesional, la reflexión colectiva, la retroalimentación y la mejora de las propuestas pedagógicas.

Al finalizar la capacitación se espera que los docentes puedan comprender la inclusión desde una perspectiva de derechos, fortalecer su compromiso profesional con la educación inclusiva y conocer los recorridos necesarios para estructurar las configuraciones de apoyo que requiere cada estudiante.

La propuesta también incorpora los principales marcos normativos nacionales y provinciales relacionados con la inclusión educativa y los derechos de las personas con discapacidad, entre ellos la Ley de Educación Nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las resoluciones del Consejo Federal de Educación vinculadas con las trayectorias escolares y la certificación de estudiantes con discapacidad.

Inscripción y modalidad de cursado

En esta primera etapa, la convocatoria está dirigida a docentes de Nivel Secundario, quienes podrán inscribirse hasta el 24 de agosto completando el formulario en https://forms.gle/W2WfvJ7wya9wAfXe9. La modalidad de cursado es virtual con 8 encuentros sincrónicos los días sábados más actividad en plataforma. El inicio esta previsto para el 29 de agosto y se entregarán certificados con puntaje docente mediante la Resolución 132-DGE-2026

En tanto, durante septiembre se abrirá una nueva instancia de inscripción destinada específicamente a docentes de Nivel Primario, quienes podrán realizar posteriormente la misma propuesta de formación.