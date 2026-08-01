Mendoza distinguió a los mejores proyectos de enoturismo en la 21ª edición de los Best of Wine Tourism

Con la participación de referentes del sector vitivinícola, turístico y autoridades provinciales, Mendoza celebró la 21ª edición de los Best of Mendoza’s Wine Tourism, el certamen que reconoce las propuestas de excelencia del turismo del vino y que cada año posiciona a la provincia entre las principales capitales vitivinícolas del mundo.

Durante la ceremonia, realizada en el Auditorio Ángel Bustelo, se entregaron las distinciones Bronce, Plata y Oro en las categorías Alojamiento; Arquitectura y Paisaje; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras; Prácticas Sustentables; Restaurantes o Experiencias Culinarias; Servicios Relacionados al Turismo Vitivinícola y Pequeñas Bodegas, categoría local, que no participa de la premiación internacional.

Los establecimientos que obtuvieron el Oro representarán a Mendoza en la competencia internacional de la Red de Grandes Capitales del Vino, cuya gala se realizará en octubre, en Bahía de Hawke, Nueva Zelanda.

Los oros, máximos galardones de la velada, fueron para:

La María Hotel Boutique, en Alojamiento

Casa Drummond by Bodega Trivento, en Arquitectura y Paisaje

Autores por los Caminos del Vino, en Arte y Cultura

Experiencia Raíces, de Finca El Paraíso de Luigi Bosca, en Experiencias Innovadoras

Bodega Kaiken, en Prácticas Sustentables

Savia Cocina Casarena, en Restaurantes o Experiencias Culinarias

HelicopTour, en Servicios Relacionados al Turismo Vitivinícola

Escala Humana Wines, en la categoría local de Pequeñas Bodegas.

A su vez, otros establecimientos recibieron importantes premios:

Alojamiento: Luxury Lodge Anaia Wines (Bronce) y Puesto del Indio Hotel & Lodge (Plata).

Arquitectura y Paisaje: Casa Agostino Luxury Wine Resort (Bronce) y Escala Humana Wines (Plata).

Arte y Cultura: Arte Contemporáneo y Vino de Montaña, de Terrazas de los Andes (Bronce), y San Martín y el Vino, de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (Plata).

Experiencias Innovadoras: Pioneros Fly Fishing & Outdoor (Bronce) y Petit Infierno Cabaret, de Bodega Sottano (Plata).

Prácticas Sustentables: Silvia Corti Wines (Bronce) y Sheraton Hotel Mendoza (Plata).

Restaurantes o Experiencias Culinarias: Bodega DiamAndes (Bronce) y Crux Cocina, de Bodega Alfa Crux (Plata).

Servicios Relacionados al Turismo Vitivinícola: Upa Mendoza (Bronce) y Corazón de Lunlunta (Plata).

Pequeñas Bodegas: Penedo Borges Bodega Boutique (Bronce) y Bodega Divendres (Plata).

En esta edición participaron más de 86 proyectos, de los cuales 75 llegaron a la instancia de evaluación. Las postulaciones fueron analizadas por un jurado integrado por doce especialistas de instituciones académicas, entidades empresariales y medios de comunicación de Mendoza: Alicia Sisteró, Beatriz Barbera, Claudia Farina, Eliana Bormida, Gabriel Fidel, Gustavo Zabala, Lila Levinson, Marcelo Navarro, María Elena Puerta, María Sance, Pedro Marabini y Victor Grandi.

Al encabezar la ceremonia, el Gobernador Alfredo Cornejo destacó que el crecimiento del enoturismo es gracias al esfuerzo sostenido del sector privado acompañado por un Estado que promueve las condiciones necesarias para el desarrollo. «El crecimiento del turismo del vino no ocurre por casualidad. Es el resultado del esfuerzo cotidiano del sector privado, pero también de un Estado que entiende cuál debe ser su función: generar las condiciones para que quienes invierten, producen y generan empleo puedan desarrollarse», afirmó el mandatario.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno provincial trabaja para fortalecer la infraestructura, brindar mayor seguridad jurídica y reducir la presión tributaria sobre sectores estratégicos, con el objetivo de seguir consolidando a Mendoza como uno de los principales destinos del turismo del vino a nivel internacional.

Por su parte, la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, destacó el crecimiento sostenido del certamen y el nivel alcanzado por la oferta turística vinculada al vino. «Los Best of muestran la capacidad de innovación de nuestras bodegas y emprendimientos turísticos.”

“Cada edición eleva el nivel de la competencia y demuestra que Mendoza sigue liderando el desarrollo del enoturismo gracias al compromiso del sector privado y al trabajo conjunto con el Estado para posicionar nuestra provincia en los mercados internacionales», señaló la funcionaria.

Los mejores del enoturismo

Los Best of Mendoza’s Wine Tourism son la instancia local del concurso organizado por la Red de Grandes Capitales del Vino, integrada por las principales regiones vitivinícolas del mundo y de la que Mendoza forma parte desde 2005.

Año tras año, estos reconocimientos distinguen la calidad, la innovación y la sustentabilidad de las experiencias que consolidan a la provincia como uno de los destinos enoturísticos más importantes del mundo.

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