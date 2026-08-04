“Más de 1.800 camiones están varados”: la fuerte crítica de Aprocam por el cierre del Paso Cristo Redentor

Tras 20 días de cierre ininterrumpido en el Paso Cristo Redentor, la preocupación en el sector del transporte de cargas es total. En una entrevista con el programa de Café 617, el presidente de la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), Carlos Messina, analizó el crítico panorama que enfrentan más de 1.800 camiones varados.

La principal inquietud de los transportistas no es solo el clima, sino la capacidad de respuesta de los organismos oficiales. “Lo que nos preocupa de esto es si al momento de la apertura, Vialidad va a tener el camino en condiciones de transitar”, sentenció Messina. El dirigente cuestionó que, a pesar de contar con maquinaria de última generación adquirida mediante créditos internacionales, campamentos clave como el de Las Cuevas no han estado operativos.

Según el titular de Aprocam, esta falta de previsión impacta directamente en la rentabilidad de las empresas, que son las únicas que asumen los costos de tener el capital inmovilizado. “Este costo extra de estar con los camiones parados lo asumen exclusivamente las empresas de transporte que están con el capital sin rotar”, explicó.

Críticas al sistema de logística

Messina rechazó la idea de construir más paradores como solución de fondo a las demoras crónicas en la frontera. Para el dirigente, estas playas solo sirven para «ocultar» las falencias del sistema. “El sistema no necesita playas de estacionamiento… lo que necesita el transporte es que los camiones circulen”, enfatizó durante la entrevista.

Además de los problemas climáticos, que calificó como «atípicos», Messina señaló que el Corredor Bioceánico sufre por la falta de inversión, rutas que han quedado chicas para el tráfico actual y sistemas aduaneros que aún no están informatizados.

Con la mirada puesta en el cese de las nevadas, desde Aprocam solicitaron una medida concreta para evitar accidentes y agilizar el flujo: que los primeros días de apertura sean exclusivos para el transporte de cargas. “Lo único que hemos pedido es que en los primeros días sea una apertura del paso para camiones, cosa de descongestionar rápidamente”, concluyó Messina, pidiendo que todos los funcionarios de frontera se enfoquen en atender al transporte para liberar el paso de forma segura.

Fuente:https://617.news/mas-de-1-800-camiones-estan-varados-la-fuerte-critica-de-aprocam-por-el-cierre-del-paso-cristo-redentor/