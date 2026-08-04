Malargüe presente en el Primer Congreso de Respuesta Integral a Emergencias de Alta Complejidad

La Municipalidad de Malargüe, a través del Juzgado Vial Municipal, participó del Primer Congreso de Respuesta Integral a Emergencias de Alta Complejidad, desarrollado en el departamento de General Alvear y organizado por la Dirección de Capacitación del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), en conjunto con la Municipalidad de General Alvear.

En representación del Municipio, el Dr. Juan Manuel Negro, juez de Tránsito Municipal, fue convocado como disertante para exponer sobre el marco jurídico y operativo del transporte terrestre de mercancías peligrosas, una temática de gran relevancia vinculada a la seguridad vial, la gestión del riesgo y la respuesta ante emergencias.

Durante su exposición abordó la normativa vigente que regula el transporte de mercancías peligrosas, las responsabilidades de los distintos actores que intervienen en la actividad y los protocolos de actuación ante un siniestro. Asimismo, destacó la importancia de la planificación, la capacitación permanente y el trabajo articulado entre los organismos de respuesta para minimizar riesgos y proteger la vida, el ambiente y los bienes.

El congreso reunió a especialistas, organismos provinciales y municipales, equipos de emergencia y profesionales de distintas disciplinas, generando un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos orientado a fortalecer las capacidades de respuesta frente a incidentes de alta complejidad.

La participación del Juzgado Vial Municipal en este encuentro académico reafirma el compromiso de la gestión municipal con la capacitación continua, la actualización profesional y el fortalecimiento de las políticas públicas vinculadas a la prevención, la seguridad vial y la protección de la comunidad.

Desde la Municipalidad de Malargüe destacaron la importancia de formar parte de este tipo de espacios, que favorecen el crecimiento institucional y contribuyen a mejorar la calidad de los servicios que se brindan a los vecinos mediante la incorporación de nuevas herramientas y conocimientos especializados.