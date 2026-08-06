Malargüe: Desarrollo Productivo continúa la prestación de servicios para asistir a pequeños productores

La Dirección de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Malargüe reanudó los trabajos de laboreo con tractores destinados a pequeños y medianos productores del departamento. Actualmente, dos equipos se encuentran prestando servicio en diferentes zonas rurales, entre ellas Colonia Hípica, Colonia Pehuenche y La Junta.

El director de Desarrollo Productivo, Aníbal Pérez, explicó que esta iniciativa forma parte del Área Agropecuaria, creada el año pasado mediante un proyecto de ordenanza con el objetivo de brindar apoyo a los productores locales mediante un servicio accesible.

“Retomamos las tareas del tractor y hoy contamos con dos equipos trabajando para los pequeños productores, realizando labores en distintas zonas productivas del departamento”, señaló.

Pérez explicó que el programa establece una tarifa mínima destinada a cubrir parte de los costos operativos. Actualmente, el valor del servicio equivale a 15 litros de Infinia Diésel por hora de trabajo, lo que permite sostener el funcionamiento del programa sin representar una carga excesiva para los productores.

En cuanto al balance de la iniciativa, destacó que los resultados han sido muy positivos. “Estamos muy conformes porque ya llevamos más de 300 hectáreas trabajadas y hemos brindado el servicio a más de 125 productores”, afirmó.

El programa está orientado principalmente a productores de menor escala. Por ese motivo, el servicio contempla superficies que van desde media hectárea hasta un máximo de cuatro hectáreas.

“Está pensado para pequeños y medianos productores. También buscamos evitar una competencia desleal con el sector privado, que habitualmente trabaja en superficies de mayor extensión. Por eso enfocamos este servicio en las zonas rurales y en quienes realmente necesitan este acompañamiento”, explicó Pérez.

Durante este mes, uno de los tractores permanecerá instalado en La Junta, donde desarrollará tareas de manera permanente hasta diciembre. Paralelamente, otros equipos continuarán disponibles para atender solicitudes en distintos sectores del departamento.

El funcionario remarcó además el carácter social de la iniciativa, destinada a acompañar a quienes enfrentan mayores dificultades económicas.

“Contamos con algunos equipos para asistir a aquellas personas que no pueden afrontar el costo del servicio o para quienes no resulta rentable contratar maquinaria privada para trabajar superficies pequeñas. En esos casos, el Municipio interviene para brindar una solución y acompañar la producción local”, concluyó.

Con este programa, el Municipio busca fortalecer la actividad agropecuaria de Malargüe, facilitando el acceso a maquinaria agrícola para pequeños productores y promoviendo el desarrollo de las economías rurales del departamento.