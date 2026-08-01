Llega el II Congreso de Educación Física

Durante el martes 4 y miércoles 5 de agosto, el Espacio Cultural julio Le Parc, de Guaymallén, recibirá al II Congreso de Educación Física, que convocará a docentes y especialistas del área de toda la provincia para reflexionar sobre los desafíos actuales de la disciplina y promover el intercambio de experiencias.
El congreso contará con 2.000 participantes, será gratuito y estará destinado principalmente a profesores de Educación Física pertenecientes a la Dirección General de Escuelas (DGE), aunque también podrán participar profesionales de otras jurisdicciones del país.
Cabe destacar que esta convención se encuentra organizada por la DGE, a través de la Coordinación de Educación Física; la Subsecretaría de Deportes de Mendoza; el Instituto Universitario de Actividad Física y Deportes (IUCOLL); la Universidad Juan Agustín Maza; la Universidad Nacional de Cuyo, y la Municipalidad de Guaymallén.
Cronograma
Martes 4 de agosto, de 13.30 a 18.45.
Miércoles 5 de agosto, de 8 a 18.
Organización y acreditación
Los profesores que deban cumplir funciones el martes por la tarde y/o el miércoles por la mañana o la tarde podrán computar esas horas con su participación en el Congreso. La certificación será otorgada únicamente a quienes completen las tres acreditaciones correspondientes.