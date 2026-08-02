San Rafael, Mendoza 02 de agosto de 2026
El tiempo - Tutiempo.net

La Municipalidad de Malargüe invita a celebrar el Día de la Niñez con actividades en distintos barrios

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 2 agosto, 2026

La propuesta se realizará el domingo 9 de agosto, de 15 a 18 horas, con juegos, shows, sorteos, chocolate y regalos para compartir junto a las familias.

La Municipalidad de Malargüe organiza e invita a toda la comunidad a participar de los festejos por el Día de la Niñez, una jornada pensada para que niños y niñas disfruten de una tarde llena de actividades recreativas, encuentros y alegría.

El evento se desarrollará el domingo 9 de agosto, de 15 a 18 horas, en 12 puntos de la ciudad, con propuestas distribuidas en diferentes sectores para acercar la celebración a las familias malargüinas.

Los lugares donde se llevarán adelante los festejos serán:

  1. Salón GyP
  2. Gimnasio Escuela Rufino Ortega
  3. Club San Lorenzo
  4. SUM B° Los Intendentes
  5. SUM B° Municipal
  6. SUM B° Carbometal
  7. SUM B° Virgen de los Vientos
  8. SUM B° Nueva Esperanza
  9. SUM B° Martín Güemes
  10. B° Gustavo Bastías (Escuela Gendarme Argentino)
  11. SUM B° Portal del Sol
  12. SUM B° Virgen del Carmen

Durante la jornada habrá juegos, shows, sorteos, chocolate y entrega de regalos para agasajar a los más pequeños y compartir un momento especial en comunidad.

Desde la Municipalidad se recuerda a quienes participen llevar su jarrito para disfrutar del chocolate y se invita a todas las familias a sumarse a esta celebración que busca generar espacios de encuentro, recreación y felicidad para los niños y niñas de Malargüe.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail