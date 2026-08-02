La Municipalidad de Malargüe invita a celebrar el Día de la Niñez con actividades en distintos barrios

La Municipalidad de Malargüe organiza e invita a toda la comunidad a participar de los festejos por el Día de la Niñez, una jornada pensada para que niños y niñas disfruten de una tarde llena de actividades recreativas, encuentros y alegría.

El evento se desarrollará el domingo 9 de agosto, de 15 a 18 horas, en 12 puntos de la ciudad, con propuestas distribuidas en diferentes sectores para acercar la celebración a las familias malargüinas.

Los lugares donde se llevarán adelante los festejos serán:

Salón GyP Gimnasio Escuela Rufino Ortega Club San Lorenzo SUM B° Los Intendentes SUM B° Municipal SUM B° Carbometal SUM B° Virgen de los Vientos SUM B° Nueva Esperanza SUM B° Martín Güemes B° Gustavo Bastías (Escuela Gendarme Argentino) SUM B° Portal del Sol SUM B° Virgen del Carmen

Durante la jornada habrá juegos, shows, sorteos, chocolate y entrega de regalos para agasajar a los más pequeños y compartir un momento especial en comunidad.

Desde la Municipalidad se recuerda a quienes participen llevar su jarrito para disfrutar del chocolate y se invita a todas las familias a sumarse a esta celebración que busca generar espacios de encuentro, recreación y felicidad para los niños y niñas de Malargüe.