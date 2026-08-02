La Municipalidad de Malargüe invita a celebrar el Día de la Niñez con actividades en distintos barrios

La Municipalidad de Malargüe organiza e invita a toda la comunidad a participar de los festejos por el Día de la Niñez, una jornada pensada para que niños y niñas disfruten de una tarde llena de actividades recreativas, encuentros y alegría.
El evento se desarrollará el domingo 9 de agosto, de 15 a 18 horas, en 12 puntos de la ciudad, con propuestas distribuidas en diferentes sectores para acercar la celebración a las familias malargüinas.
Los lugares donde se llevarán adelante los festejos serán:
- Salón GyP
- Gimnasio Escuela Rufino Ortega
- Club San Lorenzo
- SUM B° Los Intendentes
- SUM B° Municipal
- SUM B° Carbometal
- SUM B° Virgen de los Vientos
- SUM B° Nueva Esperanza
- SUM B° Martín Güemes
- B° Gustavo Bastías (Escuela Gendarme Argentino)
- SUM B° Portal del Sol
- SUM B° Virgen del Carmen
Durante la jornada habrá juegos, shows, sorteos, chocolate y entrega de regalos para agasajar a los más pequeños y compartir un momento especial en comunidad.
Desde la Municipalidad se recuerda a quienes participen llevar su jarrito para disfrutar del chocolate y se invita a todas las familias a sumarse a esta celebración que busca generar espacios de encuentro, recreación y felicidad para los niños y niñas de Malargüe.