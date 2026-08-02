Exportaciones de vino: el granel impulsó el crecimiento y el Malbec volvió a ser la cepa insignia

Las ventas externas de vino argentino registraron un desempeño positivo durante el segundo trimestre de 2026, con un marcado impulso del segmento a granel y el liderazgo sostenido del Malbec entre las variedades exportadas. Mendoza volvió a concentrar casi la totalidad de los despachos, mientras que el Reino Unido se mantuvo como el principal destino de las exportaciones.

De acuerdo con el informe de la Cámara Argentina de Vinos a Granel (CAVG), entre abril y junio se exportaron 103,3 millones de litros de vino por un valor FOB de 322,9 millones de dólares. En comparación con el mismo período de 2025, el volumen creció 13,9%, mientras que la facturación aumentó 2,6%.

El mayor impulso provino del vino a granel, que alcanzó los 32,3 millones de litros exportados, un incremento del 53% interanual. En términos de valor, este segmento generó ingresos por 25,3 millones de dólares, un 20,4% más que el año anterior. Actualmente, el granel representa el 31,2% del volumen total exportado por la industria vitivinícola y el 7,8% de las divisas generadas por el sector, consolidando una participación que continúa en ascenso.

Más volumen, pero con precios en baja

Pese al fuerte crecimiento en los despachos, el precio promedio FOB del vino a granel descendió y se ubicó en 0,78 dólares por litro. La caída respondió principalmente al crecimiento de los vinos genéricos, de menor valor comercial.

En el caso de los varietales, el precio promedio fue de 0,95 dólares por litro, con una baja interanual del 9%. Los vinos genéricos, en tanto, promediaron apenas 0,34 dólares por litro, lo que representó una disminución del 24,2%. El mayor peso de estos últimos dentro del volumen exportado terminó reduciendo el valor promedio del segmento.

El Malbec sigue liderando las exportaciones

Los vinos varietales continuaron siendo el principal sostén del negocio, al concentrar el 72% del volumen exportado a granel, con 23,3 millones de litros, y el 87,8% de los ingresos, equivalentes a 22,2 millones de dólares. Ambos indicadores mostraron incrementos respecto del año pasado.

Dentro de ese grupo, el Malbec volvió a ocupar un lugar dominante. La cepa alcanzó exportaciones por 20,1 millones de litros, un 21,2% más que en igual período de 2025, concentrando el 86,2% del volumen varietal y el 62,2% del total del vino a granel exportado.

Detrás se ubicaron el Syrah, con el 3,4% del total varietal; el Chenin, con el 2,4%; el Pinot Gris, con el 2,1%; y el Cabernet Sauvignon, también con el 2,1%. La Bonarda fue la excepción a la tendencia positiva, al registrar una caída del 83,3% en sus envíos.

Los vinos genéricos fueron la gran sorpresa

Uno de los datos más destacados del trimestre fue el fuerte crecimiento de los vinos genéricos. Las exportaciones pasaron de 1,9 a 9 millones de litros, lo que significó un incremento del 383%, mientras que la facturación avanzó 266%, hasta alcanzar los 3,1 millones de dólares.

El mayor protagonismo correspondió a los vinos blancos, que representaron el 76,9% del segmento con 6,9 millones de litros exportados y un crecimiento del 464%. Los tintos alcanzaron 1,4 millones de litros, con una suba del 258,9%, mientras que los rosados completaron el resto del volumen comercializado.

Mendoza concentró casi toda la actividad

La región de Cuyo volvió a concentrar prácticamente la totalidad de las exportaciones argentinas de vino a granel, con el 99,9% del total. Mendoza ratificó su liderazgo al explicar el 97,9% del volumen nacional, con 31,6 millones de litros exportados y un crecimiento del 55,4%.

La Rioja participó con el 1,4% del total, gracias principalmente al aporte del Torrontés Riojano, mientras que San Juan representó apenas el 0,5% de las exportaciones tras registrar una fuerte caída en los envíos de Malbec. No obstante, la provincia volvió a exportar Cabernet Franc a granel después de una década, aunque en volúmenes reducidos. Salta completó las operaciones con una participación marginal y exclusivamente de vinos varietales.

Reino Unido continúa como principal mercado

En el plano internacional, Argentina amplió su presencia al sumar seis nuevos destinos y alcanzar un total de 27 mercados, entre ellos Portugal, Rumania y República Checa.

El Reino Unido volvió a posicionarse como el principal comprador de vino argentino a granel, con adquisiciones por 16,9 millones de litros, equivalentes a más de la mitad del total exportado. Las ventas hacia ese destino generaron 17,6 millones de dólares, con aumentos del 18,9% en volumen y del 12,1% en valor.

Alemania fue uno de los mercados con mayor crecimiento, al incrementar sus compras un 163,6% y alcanzar 4,2 millones de litros. Estados Unidos ocupó el tercer lugar entre los principales destinos, mientras que España registró el mayor salto porcentual del trimestre, con un incremento superior al 1.300%. Portugal, por su parte, concentró sus adquisiciones casi exclusivamente en vinos genéricos.

Un escenario que redefine el negocio

Los resultados del segundo trimestre muestran un nuevo equilibrio para las exportaciones vitivinícolas argentinas. Mientras el Malbec mantiene su rol como principal emblema del país en los mercados internacionales, el fuerte crecimiento del vino a granel, especialmente en el segmento genérico, comienza a modificar la estructura tradicional del negocio.

El desafío para la industria será sostener el aumento del volumen exportado sin resignar valor, en un contexto donde la expansión de los vinos de menor precio presiona a la baja el promedio de las cotizaciones internacionales.