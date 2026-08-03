Está abierta la convocatoria para el 4° Certamen Literario Nacional «Cartas a alguien»

La propuesta busca rescatar el valor de la carta como medio de expresión y comunicación, promoviendo relatos que recuperen experiencias, recuerdos, emociones, costumbres y paisajes que forman parte de la historia personal y colectiva. Las obras podrán presentarse hasta el lunes 31 de agosto.

La Municipalidad de General Alvear, a través de la Dirección de Cultura y del Taller Literario Municipal «La Hoja», invita a jóvenes y adultos de todo el país a participar en la cuarta edición del Certamen Literario Nacional Cartas a alguien, una propuesta que promueve la escritura creativa y reivindica el género epistolar como una de las formas más significativas de comunicación escrita.

La convocatoria está destinada a personas mayores de 14 años residentes de Argentina. Las obras deberán enviarse exclusivamente por correo electrónico a cultura@alvearmendoza.gob.ar hasta el lunes 31 de agosto. Las bases y condiciones pueden consultarse aquí.

Los participantes deberán presentar una obra inédita en formato de carta, correspondiente al género narrativo o la prosa, bajo la temática «Cartas a alguien». Se recibirán propuestas como cartas de amor, despedida o agradecimiento; relatos inspirados en experiencias personales; mensajes dirigidos a personas, lugares, objetos, recuerdos, sueños o sentimientos; así como cartas imaginarias o aquellas que nunca fueron escritas o llegaron a destino. Las obras podrán ser realistas, autobiográficas o de ficción.

El certamen tiene como objetivo fomentar la expresión literaria y fortalecer los vínculos con la memoria personal y colectiva, poniendo en valor las vivencias, costumbres, paisajes e historias que forman parte de nuestra identidad cultural.

El jurado, integrado por referentes del ámbito literario y cultural designados por la Dirección de Cultura y el Taller Literario Municipal «La Hoja», evaluará la originalidad y creatividad de las obras, la calidad literaria, la adecuación a la temática propuesta, el correcto uso del formato epistolar, la capacidad expresiva y emocional del texto, además de la claridad y coherencia narrativa.

Se otorgarán premios a las tres obras destacadas. El primer premio consistirá en un libro, una tablet y un certificado; el segundo incluirá un libro, una agenda personalizada y un certificado; mientras que la mención especial será distinguida con un certificado.