Energía autorizó otra suba a biocombustibles: cuánto puede impactar en el precio de la nafta

El incremento se justifica en las variaciones en los costos productivos e intenta evitar distorsiones en las cotizaciones de los combustibles fósiles en el mercado interno, mientras en algunas provincias el corte con biocombustibles creció.

Cuánto puede subir el precio de la nafta en Mendoza

No obstante, al tratarse de insumos de mezcla obligatoria por la ley 27.640, la medida encarece los costos de refinación.

De ahí que las petroleras estudian cuándo y cuánto trasladarán de esos nuevos precios a los surtidores. Una decisión que dependerá del margen que decida absorber la cadena de distribución frente a un consumo que muestra moderación.

Al respecto, desde Amena (Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines) consideraron que el impacto de esa medida será «insignificante», dado que los biocombustibles representan no más de 12% del precio final al público.

O sea que, según estiman los dueños de estaciones de servicio, la incidencia no superaría 0,5%. Un porcentaje que, si se traduce a los precios de combustibles en Mendoza, puede promediar los $10 a la espera de otra suba, la de los impuestos.

El impuesto a combustibles líquidos, diferido a septiembre

En paralelo, el Poder Ejecutivo dispuso vía decreto 693/2026 un incremento parcial de impuestos internos a combustibles líquidos de $10.572 para naftas y $ 9.511 para gasoil.

Sin embargo, no entrará en vigencia ahora. La decisión oficial fue postergar para el 1 de septiembre la aplicación de los tributos pendientes acumulados desde el año 2024.

La estrategia del gobierno es diferir las cargas impositivas para evitar un salto inflacionario justo cuando el IPC del INDEC acaba de perforar 2%. Pero la acumulación más la suba de insumos limita el margen de contención en las estaciones.

De este modo, el mercado de combustibles enfrenta una encrucijada entre el freno impositivo oficial y el avance ineludible de los costos. Algo que, como suele ocurrir, repercutirá en mayor o menor medida en el bolsillo de los automovilistas.

Fuente:https://www.diariouno.com.ar/economia/energia-autorizo-otra-suba-biocombustibles-cuanto-puede-impactar-el-precio-la-nafta-n1581465