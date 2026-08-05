El programa Identidad Biológica permitió un nuevo encuentro entre hermanos

A través del Programa de Identidad Biológica, impulsado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, muchos mendocinos han podido reconstruir su pasado y encontrar respuestas a preguntas que los acompañan desde siempre. Al contar con el apoyo de un equipo interdisciplinario de profesionales, se trabaja incansablemente para brindar a cada persona la posibilidad de conocer sus orígenes y construir una identidad más completa.

Viviana es una de las protagonistas de un nuevo encuentro familiar. Ella sabía que había sido adoptada y tomó la decisión de acercarse al equipo del programa en septiembre del año pasado para conocer sus orígenes. Gracias a la intervención del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, en junio de este año, el análisis permitió establecer una coincidencia genética con Andrés, su hermano biológico por línea paterna.

Luego del emotivo encuentro, Viviana destacó: “Yo me interioricé del Programa de Identidad Biológica a través de la doctora Guadalupe y comencé mi búsqueda, esperando a un match entre alguien y yo. Luego de un mes y medio, acá estoy con mi hermano que recién lo conozco”.

“Ahora estoy con muchos sentimientos encontrados, porque yo no sé lo que es tener un hermano, nunca lo tuve. Ansiedad, mucha felicidad por saber que tengo a alguien que lleva mi sangre. Es una mezcla de emociones inmensa dentro de mí. No sé todavía explicar cómo me siento, pero sé que estoy muy feliz”, agregó Viviana.

También su hermano, Andrés, expresó cómo fue su reacción luego de hablar con los profesionales del programa Identidad biológica: “Me comentan que tengo una hermana y en ese momento me vinieron muchas cosas a la cabeza. Por ese motivo, decidí conocerla. Estoy muy feliz, muy contento por tener una hermana y habrá tiempo para disfrutar y tirar para adelante”.

Por su parte, Natalia Alonso, directora de Derechos Humanos, manifestó su alegría por «el quinto encuentro que tenemos este año. Cada uno de ellos es una reafirmación del compromiso que tiene el Gobierno provincial en la defensa de los derechos humanos y, en este caso, puntual, el derecho a la identidad. Así que celebramos y desde la oficina acompañamos todos estos procesos”.

“En este caso puntual, lo que cabe resaltar es que se realizó a través del Registro de Huellas Genéticas, con el que Mendoza también es pionera, ya que es el registro más grande que hay a nivel nacional, además del registro de Abuelas”, agregó Natalia Alonso.

Programa de Identidad Biológica

El Programa de Identidad Biológica (Ley 9182) recibe cientos de consultas al año y trabaja en conjunto con diversas instituciones, como hospitales y el Registro Civil, para avanzar en cada búsqueda. Si bien el proceso puede ser complejo y cada caso es único, el equipo se esfuerza por brindar resultados positivos.

Las personas que quieren conocer su origen pueden realizarlo de manera personal. Se debe haber nacido en Mendoza, y no durante el período de la dictadura, porque eso lleva otro circuito. Quienes reúnan esos requisitos mantendrán una entrevista confidencial para evaluar si ingresa dentro del programa.

También pueden comunicarse con la Dirección de Derechos Humanos al 261 3852076 o a través del correo electrónico ddhh@mendoza.gov.ar.