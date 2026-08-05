El Municipio refuerza la capacitación del sector turístico en San Rafael

La iniciativa busca brindar herramientas a prestadores de servicios y trabajadores, con el objetivo de elevar la calidad de la atención y consolidar al destino entre los más elegidos del país.

La primera propuesta está orientada al Turismo Sostenible y forma parte de un convenio firmado entre el Municipio y la Fundación Siglo XXI. Inscripciones en https://forms.gle/cJQe6QGP1DabBp2U6

Las capacitaciones se desarrollan en el Punto Digital y también cuentan con modalidad virtual, lo que amplía las posibilidades de acceso para los participantes.

El programa involucra además a distintas áreas municipales generando una propuesta integral que apunta tanto a la capacitación de quienes ya forman parte del sector como a la formación de nuevos recursos humanos.

«Queremos seguir profesionalizando el turismo de San Rafael porque entendemos que la calidad de los servicios es una de las claves para que quienes nos visitan vivan una buena experiencia y elijan volver», destacó la directora de Turismo, Victoria Contardo.

Las próximas propuestas incluirán cursos sobre atención al cliente, innovación y otras herramientas que permitan mejorar la competitividad de los prestadores.

«Trabajamos de manera permanente con la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio, el Buró de San Rafael, la Asociación Cañón del Atuel y muchas otras entidades. Esa articulación entre el sector público y el privado nos permite seguir creciendo y posicionando a San Rafael como uno de los destinos turísticos más importantes de Argentina», afirmó.