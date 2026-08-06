El HCD acompaña una peña folclórica que une solidaridad, tradición y memoria

El próximo 8 de agosto, el Concejo Deliberante acompañará la 3.° Peña Folclórica «Los 5 Hermanos», una jornada que tendrá como protagonistas a la solidaridad y la memoria. El encuentro será a las 21 horas, en el Salón Los 5 Hermanos, ubicado en el predio El Tropezón. El próximo 8 de agosto, el Concejo Deliberante acompañará la 3.° Peña Folclórica «Los 5 Hermanos», una jornada que tendrá como protagonistas a la solidaridad y la memoria. El encuentro será a las 21 horas, en el Salón Los 5 Hermanos, ubicado en el predio El Tropezón.

La propuesta tendrá un fin solidario, quienes asistan deberán llevar un alimento no perecedero que será destinado al Hogar San Martín de Tours, institución que brinda contención y cuidado a personas que no cuentan con un entorno familiar que pueda acompañarlas.

Además, durante la jornada se realizará un homenaje a los Veteranos y Héroes de Malvinas, como reconocimiento a su valentía y compromiso con la defensa de la soberanía nacional. Además, durante la jornada se realizará un homenaje a los Veteranos y Héroes de Malvinas, como reconocimiento a su valentía y compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

El presidente del HCD, Nahuel Arscone, destacó: «Es muy importante acompañar propuestas que convierten un encuentro comunitario en una oportunidad para ayudar. Este evento nos permite reconocer a nuestros Veteranos y Héroes de Malvinas y, al mismo tiempo, colaborar con una institución tan importante como el Hogar San Martín de Tours».

La invitación es a disfrutar de una noche de música y folclore, pero, sobre todo, a participar y colaborar con quienes más lo necesitan.