El ECA Sur inaugura la muestra colectiva “Trama, el arte nos hila”

Por primera vez fuera de Malargüe, el espacio independiente Atelier Yoga & Arte llega a San Rafael con una propuesta pictórica que celebra trece años de formación y creación compartida.

La inauguración será el viernes 7, a las 19, en el Espacio Contemporáneo de Arte Enrique Sobisch —ECA Sur— (Km 0, San Rafael). La exposición reúne obras de la artista y docente May López Chaile, fundadora del taller en 2013, junto a Ivana Astaburuaga, Miriam Rioseco, Alicia Poblete y Carina Mayorga, creadoras surgidas de su espacio de formación para adultos. La entrada es gratuita y abierta al público.

A trece años de su creación, el Atelier Yoga & Arte presenta un proyecto que refleja su filosofía de trabajo: acompañar procesos creativos y promover el desarrollo de una voz propia. En esta oportunidad, cada expositora exhibe una pintura de gran formato acompañada por tres piezas de menor escala que profundizan en distintos fragmentos de la composición original. A modo de acercamiento visual, estos detalles revelan nuevas historias y ponen en valor aquello que suele pasar inadvertido.

El título de la propuesta alude al tejido construido por múltiples hilos. Del mismo modo, la exhibición entrelaza miradas, experiencias y recorridos personales que conservan su identidad, pero encuentran sentido en el acto compartido de crear. La diversidad de técnicas y lenguajes pictóricos dialogan entre sí para reflejar la esencia del espacio formador.

En ese abanico creativo, May López Chaile explora los vínculos y las emociones mediante imágenes que invitan a la reflexión, combinando su producción con la labor docente. Por su parte, Ivana Astaburuaga trabaja desde un lenguaje realista centrado en la figura humana, con gran manejo de la luz y la expresividad, mientras que Miriam Rioseco construye atmósferas delicadas y poéticas mediante transparencias y texturas. La muestra se completa con Alicia Poblete, quien experimenta en acrílico, óleo y acuarela enfocándose en la fuerza del gesto, y Carina Alejandra Mayorga, cuya producción aborda el rostro humano mediante óleo pastel, acrílico y tizas.

La muestra podrá visitarse hasta el 28 de septiembre, de lunes a viernes, de 8 a 14 y de 16 a 21, y los sábados de 9 a 14. Los turnos para visitas escolares se gestionan a través del correo ecasur2023@gmail.com