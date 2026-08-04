El consumo de las familias volvió a bajar pese a la desaceleración de la inflación

El consumo de los hogares registró una nueva baja durante junio de 2026 y volvió a terreno negativo luego de dos meses consecutivos de crecimiento. De acuerdo con el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) , el retroceso fue del 1% interanual , mientras que, frente a mayo y en términos desestacionalizados, la caída alcanzó el 1,6% .

El relevamiento refleja que el consumo retomó la tendencia descendente observada durante el primer trimestre del año, pese a que la inflación continuó desacelerándose.

Durante junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento mensual del 1,9% , el menor desde agosto de 2025. Sin embargo, la inflación acumuló una variación interanual del 33,5% .

Según el informe, la menor suba de precios alivió parcialmente la presión sobre el poder adquisitivo de las familias, aunque el ingreso disponible todavía mostró una disminución respecto del mismo período del año anterior, lo que limitó la capacidad de recuperación del consumo.

Entre ellos se destacaron:

Indumentaria y calzado , con una caída estimada del 4,6% interanual .

, con una caída estimada del . Transporte y vehículos , que retrocedió 7,4% , impulsado por una baja del 17,9% en el patentamiento de automóviles.

, que retrocedió , impulsado por una baja del en el patentamiento de automóviles. Recreación y cultura, que disminuyó 8,1%, reflejando que muchos hogares continúan postergando gastos vinculados al ocio.

En contraste, vivienda, alquileres y servicios públicos fue el único rubro de fuerte crecimiento, con una mejora estimada del 9,4% interanual, favorecida por un incremento del 18,5% en la demanda de energía eléctrica.

El resto de los sectores presentó una baja promedio del 2%, mientras que el nivel general de consumo permaneció en valores similares a los registrados en junio de 2019, antes de la pandemia.

La CAC puso el foco en el crédito y el financiamiento

El informe también analizó la evolución del financiamiento al consumo y advirtió que durante 2026 las tarjetas de crédito, los préstamos personales y los créditos prendarios comenzaron a mostrar una desaceleración. En cambio, el crédito hipotecario continúa creciendo, aunque a un ritmo más moderado que en los meses anteriores.

Para la entidad, la continuidad de la desaceleración inflacionaria será un factor clave para mejorar el ingreso real de las familias. No obstante, remarcó que la recuperación del consumo también dependerá de un mayor acceso al crédito y de la baja de la morosidad, especialmente para impulsar nuevamente la demanda de vehículos, electrodomésticos e inmuebles.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/economia/el-consumo-las-familias-volvio-bajar-pese-la-desaceleracion-la-inflacion-n6000942