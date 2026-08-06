El CONICET y el CONFAP de Brasil firmaron un acuerdo de cooperación científica y tecnológica

El acuerdo promueve la colaboración bilateral en ciencia, tecnología e innovación. Las partes dialogaron sobre la aplicación de acciones de movilidad académica y el diseño de proyectos específicos.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Consejo Nacional de Fundaciones Estatales de Apoyo a la Investigación (CONFAP) de Brasil suscribieron un convenio de cooperación científica y tecnológica con el objetivo de fortalecer los vínculos entre ambas instituciones y promover el intercambio académico.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del CONICET, Daniel Salamone; el presidente del CONFAP, Marcel do Nascimento Botelho; el presidente de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), Odir Antonio Dellagostin y la directora de Cooperación Internacional del CONFAP, Maria Zaira Turchi, entre otras autoridades de las FAP.

La firma fue realizada a través de videoconferencia y en el marco del 72º Foro Nacional del CONFAP el cual reúne representantes de las 27 Fundaciones Estatales de Apoyo a la Investigación (FAP) con el objetivo de reforzar la cooperación institucional y debatir los principales retos, oportunidades y perspectivas para el futuro de la ciencia en la región.

Las partes dialogaron sobre los lineamientos de interés común y la posibilidad de que esta iniciativa contribuya a ampliar la cooperación en ciencia y tecnología con otros países del Mercosur y de América del Sur. Desde el CONICET se remarcó la necesidad de ampliar los proyectos de investigación, facilitar la movilidad de los investigadores y compartir infraestructura científica. Por su parte, desde la delegación de Brasil, se destacó el alcance federal del convenio, ya que permitirá que las 27 FAP puedan adherirse, y resaltaron el trabajo realizado por los equipos técnicos de ambas instituciones para hacerlo posible.