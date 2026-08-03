El CEBJA N° 3-102 «Combatientes de Malvinas» presentó su oferta educativa 2026

El CEBJA N° 3-102 «Combatientes de Malvinas», dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos, dio a conocer su oferta educativa para el ciclo lectivo 2026, destinada a jóvenes y adultos que deseen finalizar sus estudios primarios y secundarios en distintos puntos de la ciudad.

La sede central de la institución funciona en Avenida Alberdi y Espínola. Allí, el nivel secundario se dicta de 18:15 a 21:40 horas, con inscripción para 1° año del Ciclo Básico, mientras que el nivel primario desarrolla sus actividades de 18:15 a 21:15 horas.

Además, el establecimiento cuenta con un aula anexa ubicada en Federico Cantoni 151. En este espacio, el nivel secundario funciona de 14:00 a 17:30 horas, también con 1° año del Ciclo Básico, y el nivel primario de 14:00 a 17:00 horas.

La propuesta educativa se amplía con aulas satélites destinadas al nivel primario. Una de ellas funciona en la Delegación de Pueblo Diamante, ubicada en Reconquista 215, en el horario de 14:00 a 17:00 horas. La otra se encuentra en la Delegación del Barrio Constitución, en Alem 865, donde las clases se desarrollan de 15:00 a 18:00 horas.

Como parte de su formación integral, el CEBJA N° 3-102 también ofrece talleres de gastronomía y teatro, brindando a los estudiantes espacios de aprendizaje, capacitación y desarrollo de habilidades.

Desde la institución invitan a todas las personas interesadas en completar sus estudios a acercarse a cualquiera de las sedes para conocer la propuesta educativa e informarse sobre el proceso de inscripción para el ciclo lectivo 2026.