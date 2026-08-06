El CEBJA N° 3-015 mantiene abierta su propuesta educativa para el segundo semestre de 2026

La Dirección del C.E.B.J.A. N° 3-015 «Teniente 1° Gerónimo Ibáñez» dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos, dio a conocer su oferta educativa actualizada para el segundo semestre de 2026, destinada a jóvenes y adultos que deseen finalizar sus estudios primarios o secundarios.

La sede principal, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen 473 de Ciudad, funciona de lunes a viernes en el horario de 19:00 a 22:30. Allí se dicta la terminalidad del Nivel Primario y el Ciclo Básico Secundario, complementados con talleres de Informática y Gastronomía. Además, el establecimiento cuenta con servicio de transporte público en la puerta, con recorridos desde distintos puntos del departamento.

Por otra parte, el CEBJA también desarrolla actividades en el espacio Pausa y Encuentro, perteneciente al área de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de San Rafael, ubicado en la intersección de San Luis y Comandante Salas. En este espacio se ofrece la escolaridad de Nivel Primario, con clases de 13:30 a 16:30.

La propuesta educativa se completa con el anexo del distrito El Cerrito, ubicado en Adolfo Calle 6400. Allí funcionan un curso de Nivel Primario y el Ciclo Básico Secundario, también con talleres de Gastronomía e Informática. Las actividades comienzan a las 13:45 y el lugar cuenta con servicio de colectivos con una frecuencia aproximada de 20 minutos.

Desde la institución destacaron que esta propuesta busca brindar nuevas oportunidades educativas a jóvenes y adultos del departamento, facilitando el acceso a la terminalidad de sus estudios en diferentes puntos de San Rafael.