El CEBJA Maestro Gonzalo Tabanera fortalece su propuesta educativa para garantizar el acceso a la educación de jóvenes y adultos

La educación representa una herramienta fundamental para el desarrollo personal, la inclusión social y el acceso a nuevas oportunidades. En ese marco, el CEBJA N.º 3-075 Maestro Gonzalo Tabanera continúa consolidando su oferta educativa, brindando alternativas flexibles para que jóvenes y adultos puedan iniciar, retomar o finalizar sus estudios.

El Centro Núcleo funciona en el distrito de Villa Atuel, en Balbino Arizu y Sarmiento N.º 5, con atención de 8:00 a 11:00 horas, donde se dictan 1.º y 2.º ciclo del Nivel Primario y 1.º ciclo del Nivel Secundario.

Con el propósito de responder a las diferentes necesidades de los estudiantes, la institución ofrece las modalidades presencial, semipresencial y alfabetización, además de talleres de panificación, huerta, texturizado y costura. Estas propuestas promueven el aprendizaje de oficios y la formación integral, incluyendo también a estudiantes que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), reafirmando el compromiso con una educación inclusiva y accesible para todos.

Asimismo, desde el 1 de junio de 2026, y como resultado de un proceso de unificación institucional, el CEBJA amplió su funcionamiento a dos nuevos espacios educativos en el distrito de Real del Padre. Uno de ellos es el aula anexa ubicada en calle Córdoba N.º 50, donde las actividades se desarrollan de 18:10 a 21:20 horas. El otro corresponde al aula anexa La Colonia, con clases en el horario de 14:00 a 17:00 horas.

Desde la institución invitan a todas aquellas personas que aún no han concluido su escolaridad a sumarse a esta propuesta educativa, recordando que nunca es tarde para aprender, crecer y alcanzar nuevas metas. Finalizar los estudios no solo permite acceder a mejores oportunidades laborales y personales, sino que también fortalece la autoestima y abre las puertas a un futuro con mayores posibilidades.