El CEBJA 3-097 presentó su oferta educativa 2026

El C.E.B.J.A. N° 3-097 «Armando Arturo Lindauer» dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos, dio a conocer su oferta educativa para el ciclo lectivo 2026, que incluye propuestas de nivel primario, primer año del Ciclo Básico Secundario y una amplia variedad de talleres destinados a jóvenes y adultos en distintos puntos de San Rafael.

La institución contará con un Aula Núcleo y seis anexos distribuidos en diferentes distritos y barrios, acercando la educación a la comunidad con opciones de formación académica y capacitación en oficios.

En el Aula Núcleo, ubicado en Ejército de los Andes S/N, en Rama Caída, se dictará el 1° Ciclo Básico Secundario, de lunes a viernes, en el horario de 18:30 a 22:00. Además, se ofrecerá el taller de Panificación, que se desarrollará los lunes y miércoles de 18:30 a 21:30.

En el Anexo 3, ubicado en la intersección de calle Arancibia y Ejército de los Andes, también en Rama Caída, funcionará el nivel primario de lunes a viernes de 15:00 a 18:00. Allí se brindarán los talleres de Educación Física para adultos, los martes de 16:00 a 18:00; Informática para adultos, los miércoles de 15:00 a 18:00; Artes Visuales, los jueves de 15:00 a 18:00; e Inglés para adultos, los lunes de 17:00 a 18:00.

El Anexo 7 funcionará en la Escuela Comodoro Pi, ubicada en el paraje Tres Vientos, con atención de lunes a viernes de 15:30 a 19:00. En este espacio se dictarán el nivel primario y el 1° Ciclo Básico Secundario. Entre los talleres previstos figuran Carpintería, los viernes de 15:30 a 18:30, y Panificación.

Por su parte, el Anexo 6 tendrá sede en la Escuela Jacinto Botana, en Malvinas, con horario de lunes a viernes de 15:30 a 19:00. Allí se ofrecerán el nivel primario y el 1° año del Ciclo Básico Secundario. Los talleres disponibles serán Carpintería, los viernes de 15:30 a 18:30; Panificación, los miércoles de 15:30 a 18:30; e Inglés, los jueves de 15:30 a 16:30.

En el Anexo 1, que funcionará en la Escuela Buttini de Cuadro Benegas, las actividades se desarrollarán de 16:20 a 19:50. Se dictarán el nivel primario y el 1° año del Ciclo Básico Secundario, además de los talleres de Educación Física para adultos, los miércoles de 16:20 a 17:20, e Inglés para adultos, de 17:30 a 19:50.

El Anexo 4 estará ubicado en Boulevard Los Pioneros, en la Iglesia Evangélica del barrio Isla Río Diamante. Allí las clases serán de lunes a viernes de 14:00 a 17:30, con nivel primario y 1° año del Ciclo Básico Secundario. Los talleres serán Educación Física para adultos, los viernes de 14:00 a 16:00; Inglés para adultos, los miércoles de 16:10 a 17:30; y Artes Visuales, los lunes de 14:00 a 17:00.

Finalmente, el Anexo 5 funcionará en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Jacarandá y Los Filtros, en el barrio El Sosneado. El horario será de lunes a viernes de 14:00 a 17:30 y se ofrecerán el nivel primario y el 1° año del Ciclo Básico Secundario. Los talleres disponibles serán Educación Física para adultos, los martes de 14:00 a 16:00; Inglés para adultos, los miércoles de 14:00 a 16:00; Taller de Canto, los lunes de 14:30 a 15:30; Artes Visuales, los jueves de 14:00 a 17:00; Panificación, los jueves de 14:00 a 17:00; y el Proyecto de Cerámica, los viernes de 14:00 a 17:00.

De esta manera, el C.E.B.J.A. N° 3-097 «Armando Arturo Lindauer» reafirma su compromiso con la educación de jóvenes y adultos, ofreciendo una propuesta descentralizada que combina la terminalidad educativa con talleres de formación y desarrollo de habilidades en distintos sectores del departamento.