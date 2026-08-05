Economía argentina: qué esperar de la inflación, el dólar y el crédito en el segundo semestre

El segundo semestre de 2024 se presenta como un período determinante para la gestión económica, con la inflación como la variable más sensible para medir el éxito del programa de estabilización.

Según explicó la economista María Castiglione Cotter en una entrevista con La Voz En Vivo, la evolución de los precios es clave no solo para consolidar un horizonte de inversión, sino por su impacto directo en el poder de compra de jubilaciones y salarios.

Para la especialista, el proceso de desinflación funciona hoy como una suerte de «paritaria paralela» que mejora los ingresos disponibles de los hogares de manera más genuina que las políticas de subsidios de gestiones anteriores.

Castiglione subrayó que el deterioro de los servicios y la falta de infraestructura energética, fruto de políticas pasadas, son problemas que no se resuelven con rapidez pese al potencial de Vaca Muerta.

El rumbo del dólar y el comercio exterior

Respecto al mercado cambiario, la economista señaló que, tras décadas de alta inflación, la sociedad argentina mantiene una economía altamente dolarizada y permanece alerta ante cualquier movimiento brusco del tipo de cambio. Sin embargo, el escenario para los próximos meses no prevé saltos abruptos gracias al mantenimiento de un fuerte superávit comercial.

«En este escenario, creemos que en el segundo semestre vamos a tener un movimiento del tipo de cambio un poquito por arriba de la inflación, pero suave», afirmó Castiglione.

Este ajuste gradual buscaría evitar que el país se encarezca excesivamente en dólares, un fenómeno que también afectó recientemente a países vecinos como Uruguay, Chile y Perú debido al contexto internacional.

Reactivación económica y sectores clave

La actividad económica muestra una evolución dispar según el sector analizado. Mientras que la energía, la minería y el sector agropecuario mantienen un buen ritmo de crecimiento, otros rubros como la construcción enfrentan una recuperación más lenta.

Históricamente, el «ladrillo» fue un refugio ante el cepo y la inflación, pero hoy ese dinamismo está cambiando.

Para que la economía crezca de manera sostenible, Castiglione destacó la importancia de normalizar el mercado de crédito, el cual es actualmente muy bajo en comparación con otros países.

La economista enfatizó que el crédito debe ser el motor para la compra de bienes durables e inmuebles, superando la distorsión de las cuotas fijas que antes se «licuaban» por la inflación.

«No todo es malo de por sí en el crédito; de hecho, es lo que impulsa los bienes durables en la mayoría de los países», explicó la especialista. Para ello, consideró fundamental que las tasas sean accesibles y que se consolide un cambio de cultura hacia una economía de baja inflación donde el consumo no dependa de «anabólicos» estatales que generen crisis posteriores.

Saneamiento del Banco Central y reservas

Un punto crucial de la charla fue el estado patrimonial del Banco Central (BCRA). Castiglione recordó que a finales de 2023 la institución se encontraba en una situación de extrema debilidad, con reservas brutas inferiores a los 25.000 millones de dólares y reservas netas negativas. A esto se sumaba una deuda con importadores que superaba los 35.000 millones de dólares.

El proceso de saneamiento mediante instrumentos como el Bopreal y el traspaso de deuda cuasi fiscal al Tesoro ha permitido mejorar el balance de la entidad en la primera mitad del año. Fortalecer el BCRA y sus reservas es, para la economista, el paso necesario para que los argentinos recuperen la confianza en la moneda nacional y se alejen de la dolarización electoral recurrente.