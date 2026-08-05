Dos de cada diez mendocinos están en mora y los jóvenes son los más afectados

Un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad y la Fundación Ever, con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizados a junio, reveló que el 18,55% de las deudas de los mendocinos se encuentra en situación de mora, un porcentaje superior al promedio nacional, que alcanza el 17,4%.

Según el relevamiento, los habitantes de Mendoza acumulan deudas por $3,76 billones en el sistema financiero, entre tarjetas de crédito, préstamos bancarios y créditos otorgados por entidades no bancarias. De ese monto, $697.600 millones corresponden a obligaciones con atrasos en los pagos.

En el contexto nacional, La Rioja registra la mayor tasa de mora con el 23,99%, seguida por San Luis (22,24%) y Santa Cruz (21,93%). En la región de Cuyo, Mendoza presenta el menor índice, aunque continúa por encima de la media del país. San Juan alcanza una mora del 20,49%, mientras que San Luis muestra el porcentaje más alto de la región.

General Alvear lidera el ranking provincial

El análisis por departamentos ubica a General Alvear como el distrito con mayor nivel de mora, con el 25,16% de las deudas en atraso. Le siguen Santa Rosa (23,58%) y Rivadavia (22,69%).

En el otro extremo aparecen Las Heras (14,51%), la Ciudad de Mendoza (16,24%) y Godoy Cruz (17,23%), con los menores niveles de incumplimiento.

Dentro del Gran Mendoza, Guaymallén presenta el escenario más complejo, con una tasa del 21,74%, seguido por Maipú (20,91%). Ambos municipios superan el promedio provincial.

Los menores de 25 años concentran la mayor mora

El informe también señala que los jóvenes son el grupo con mayores dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. En Mendoza, el 37,96% de los deudores menores de 25 años está en mora, por encima del promedio nacional para ese segmento, que se ubica en el 36,84%.

Santa Rosa vuelve a encabezar el listado, con el 45,07% de los jóvenes en situación de mora. Detrás se encuentran Tunuyán (42,69%) y Rivadavia (41,86%).

Por el contrario, La Paz registra el menor porcentaje de mora juvenil, con el 29,31%, seguida por Malargüe (31,69%) y Guaymallén (34,32%).

En el Gran Mendoza, la Ciudad presenta el índice más alto entre los menores de 25 años, con el 41,44%, seguida por Las Heras (39,99%) y Luján de Cuyo (39,73%).

Las billeteras virtuales, con el mayor nivel de incumplimiento

El estudio advierte que los proveedores no financieros de crédito, entre ellos las billeteras virtuales y otras plataformas de financiamiento digital, concentran el mayor nivel de mora.

En Mendoza, el 54,51% de quienes mantienen deudas con estas entidades registra atrasos en los pagos. Solo Guaymallén y La Paz presentan niveles inferiores al 50%, mientras que los restantes 16 departamentos superan ese porcentaje.

La situación se agrava entre los menores de 25 años, donde la mora en este tipo de créditos alcanza el 57,86%.

En este segmento, Santa Rosa lidera nuevamente el ranking con el 78,08% de los jóvenes endeudados en mora con proveedores no financieros. Completan los primeros puestos Tunuyán (76,63%) y General Alvear (66,59%).