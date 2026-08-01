“Diyas”, el hipnótico encuentro entre la danza Bollywood y el estilo tribal llega al Espacio Cultural Julio Le Parc

Este sábado 1 de agosto, a las 20, la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc se encenderá para recibir a Diyas, una imponente puesta escénica que fusiona la energía festiva del teatro musical de Bollywood con el misticismo y la conexión del formato tribal.

Dirigida conjuntamente por Carolina Clavijo (referente de Lunática Tribal) y Jimena Yadala (directora de Grupo Satya), el show propone un viaje sensitivo y profundo a través de las emociones humanas.

Utilizando la luz como hilo conductor y energía vital que hace florecer los colores, el espectáculo explora el eterno contraste entre el brillo del alma y las sombras que intentan apagarlo, concluyendo en una poderosa celebración de resiliencia y sanación colectiva.

Un cruce de culturas sin precedentes en la provincia. Diyas reúne en el escenario a dos de las agrupaciones independientes con mayor trayectoria de la región. Por un lado, el Grupo Satya, pionero desde 2015 en la zona Este en la interpretación de danzas de la India bajo el riguroso formato de los musicales cinematográficos de Bollywood.

Por el otro, Lunática Tribal, colectivo nacido en 2017 cuya directora cuenta con certificación internacional directa de las creadoras del FatChanceBellyDance® en España y Polonia, destacando por su técnica de improvisación grupal mediante señas y contacto visual.

Las entradas están disponibles en Entradaweb.com

La cita es este sábado, a las 20, en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).