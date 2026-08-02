Con guiños de los aliados, el oficialismo acelera el debate en Diputados y confía en tener los votos para aprobar la reforma al BCRA

El oficialismo confía en que conseguirá los apoyos en la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que presentó el presidente Javier Milei por cadena nacional y que tiene como objetivo evitar que financie al Tesoro nacional como mecanismo de lucha contra la inflación.

“La reforma viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”, subrayó Milei.

El Gobierno apuesta a tener el respaldo de los bloques de Pro e Innovación Federal, que mostraron predisposición a avanzar con las modificaciones propuestas en el BCRA por el Ejecutivo para blindar el equilibrio fiscal.

El jueves a la noche, Milei también anunció el “grillete fiscal”, una adaptación del shutdown de los Estados Unidos que frenará los gastos no esenciales cuando haya riesgo de déficit fiscal. Como parte del paquete de iniciativas económicas, el Presidente también presentó una desregulación del mercado de capitales y de seguros.

Los proyectos ingresaron este viernes a la Cámara de Diputados, donde Martín Menem apuesta a acelerar el debate. De hecho, ya convocó para el martes próximo a una reunión con los jefes de las bancadas de La Libertad Avanza (LLA) y de los espacios que suelen cooperar con Milei: Pro, Provincias Unidas e Innovación Federal.

Menem buscará acordar un esquema de trabajo. Por ahora se cree que el oficialismo girará los proyectos a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch, y Finanzas, conducida por Santiago Pauli.

En La Libertad Avanza estiman que se harán reuniones conjuntas de ambas comisiones para avanzar rápidamente con el debate. La primera reunión informativa podría ser citada para el miércoles, pero aún no está definido qué funcionarios irán al Congreso a presentar las iniciativas. Fuentes oficiales aseguraron a LA NACION que Menem apuesta a sesionar a fines de agosto para darle media sanción a la batería de proyectos económicos que presentó Milei por cadena nacional.

“Creo que un sector importante de la política nos va a acompañar”, remarcó Menem en diálogo con Infobae.

El oficialismo no logra destrabar aún la reforma política -por la resistencia de los aliados a eliminar las PASO- y enfrenta dificultades para aprobar la ley de inocencia fiscal II o el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada – por las críticas al polémico capítulo de extranjerización de tierras-, que se trata en el Senado. Sin embargo, ahora enfrenta un escenario distinto en Diputados porque los aliados y opositores dialoguistas estarían dispuestos a acompañar la mayoría de las propuestas económicas, sobre todo, la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

El bloque de Pro, que lidera Cristian Ritondo, ya le hizo un guiño al Gobierno. Apenas ingresaron los proyectos, la diputada Daiana Fernández Molero se puso al frente del análisis de la letra chica. Cerca de la conducción de la bancada del macrismo anticiparon que podrían apoyar los cambios propuestos por Milei. En un tuit irónico que le dedicó al Presidente, Hernán Lacunza, uno de los economistas más escuchados en Pro, consideró que el proyecto de reforma del Banco Central era “muy razonable”.

Entre las modificaciones anunciadas para el BCRA, el Presidente propuso acotar el objetivo de la entidad a “preservar el valor de la moneda”, prohibir la financiación del Estado y fortalecer la estabilidad de sus autoridades. En concreto, se busca revertir los cambios introducidos durante la administración kirchnerista en 2012 y reforzar la independencia de la autoridad monetaria.

“A priori, la necesidad de un BCRA independiente nos parece clave y hace años lo venimos impulsando desde Pro. De todos modos, vamos a analizar y trabajar el proyecto a fondo como siempre hacemos desde el bloque”, comentó Florencia De Sensi en diálogo con LA NACION.

En Innovación Federal son más cautelosos. Afirman que aún no analizaron los detalles del proyecto de reforma del Banco Central, pero en el oficialismo creen que conseguirán el apoyo de los salteños que responden al gobernador Gustavo Sáenz y de los misioneros comandados por Carlos Rovira.

En la Casa Rosada también apuntan a conseguir el respaldo de un sector de Provincias Unidas. En particular, apuntan a tener el aval de los legisladores cercanos a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy). En las últimas horas, los libertarios insistieron en que condicionarán los acuerdos electorales con los mandatarios provinciales a un apoyo claro en el Congreso al paquete de reformas económicas. En diálogo con Radio Rivadavia, la jefa de senadores de LLA, Patricia Bullrich, dijo que los proyectos presentados por Milei servirán como una “especie de test” para saber “si los gobernadores aliados están para acompañar o hacer una alianza con el Gobierno”.

Por lo pronto, el sector del bloque de la UCR que orbita cerca del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ya se alineó con los cambios propuestos por Milei para reformar al BCRA. “Desde 2022 vengo insistiendo en este camino y presenté un proyecto que aborda exactamente estos puntos”, explicó el diputado nacional Lisandro Nieri.

El exministro de Hacienda de Mendoza, quien se mueve en tándem con Pamela Verasay, afirmó que el Gobierno “avanza en la dirección correcta” al fortalecer “las reglas para dar previsibilidad”.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que controla una bancada de tres diputados, no definió aún su posición, pero se inclina por estudiar las modificaciones impulsadas por Milei.

El peronismo anticipó su rechazo a la reforma y alertó sobre las modificaciones que propone Milei en el mecanismo establecido para remover al presidente del Banco Central. El Gobierno pretende que la destitución deba ser aprobada con una mayoría especial: dos tercios de los votos de ambas cámaras.

Hoy el titular de la entidad puede ser apartado por un simple decreto del Ejecutivo, “con el previo consejo de una comisión del Congreso”.

El Senado aún no trató el pliego de Santiago Bausili, actual presidente del BCRA y cuyo mandato vence en 2028. En caso de que el oficialismo logre aprobar la reforma a la carta orgánica, avanzará con el tratamiento del pliego para garantizar la continuidad de Bausili en el cargo.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/con-guinos-de-los-aliados-el-oficialismo-acelera-el-debate-en-diputados-y-confia-en-tener-los-votos-nid01082026/