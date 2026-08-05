Comenzaron las pasantías laborales para estudiantes secundarios en la Delegación Zona Sur de la DGE Recibidos

En el marco de la circular emitida por la Dirección de Educación Secundaria, dieron inicio las pasantías en la Delegación Zona Sur de la Dirección General de Escuelas.

La propuesta busca acercar a los estudiantes de 5º y 6º año a experiencias reales de formación laboral, mediante su participación efectiva y diaria en diferentes áreas de la administración pública. Cada estudiante realizará al menos 100 horas de formación laboral-pasantía.

Hoy 03 de Agosto dos estudiantes comenzaron su desempeño en el área de Rendición de Fondos. En las próximas semanas se sumarán pasantías en las áreas de Asesoría Letrada, Mesa de Entradas, Liquidación de Haberes y otras dependencias de la Delegación.

Estas acciones promueven aprendizajes significativos y fortalecen competencias clave para la inserción laboral. Además, acompañan a los jóvenes en la continuidad de sus estudios superiores, brindándoles herramientas concretas para su futuro.

Seguimos apostando al futuro de nuestros estudiantes. Muy pronto se sumarán nuevas áreas e instituciones para que más alumnos de 5º y 6º año puedan vivir experiencias de formación laboral que enriquezcan su aprendizaje, fortalezcan sus competencias y los preparen para afrontar con mayor confianza los desafíos del mundo del trabajo y de la educación superior.

Nuestro objetivo es seguir generando oportunidades que les permitan vivir experiencias reales, fortalecer sus habilidades, adquirir nuevas competencias y construir un puente entre la escuela y el mundo del trabajo, promoviendo al mismo tiempo la continuidad de sus estudios superiores.