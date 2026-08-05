San Rafael, Mendoza miércoles 05 de agosto de 2026
El tiempo - Tutiempo.net

Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 «José Vicente Añón

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 5 agosto, 2026

Con el inicio de agosto, el Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 «José Vicente Añón» continuó su calendario oficial de competencias con una nueva jornada deportiva. En esta oportunidad, se disputó la cuarta fecha de las disciplinas CARABINA NEUMÁTICA 10 METROS y PISTOLA NEUMÁTICA 10 METROS, además de la segunda fecha de CARABINA NEUMÁTICA TRES POSICIONES.

La actividad dio continuidad al programa previsto para la presente temporada, reuniendo a los tiradores en una nueva instancia de competencia que dejó destacados desempeños en cada una de las especialidades.

A continuación, compartimos los resultados de la jornada:

CARABINA NEUMÁTICA 10M (4ra Fecha)

1° Brisa Morales                     616.0 Puntos

2° Baltasar Martinez               611.4 p

3° Luján Goicochea                606.4 p

4° Isabella Tramontina           595.3 p

5° Ale Luffi                              592.3 p

6° Cynthia Caselle                  589.7 p

7° Aixa Ugarte                        582.3 p

8° Rocio Morales                    580.7 p

9° Pablo Martin                       579.6 p

10° Milagros Tapia                  566.9 p

 

PISTOLA NEUMÁTICA 10M (4ra Fecha)

1º Luciano Quinteros              551 Puntos

2º Valentino Martín                 543 p

3° Julio Martín             510 p

4° Martin Tapia                       510 p

5° Milagro Tapia                      465 p

6° Armando Lipparelli             446 p

 

Entre las novedades que más han llamado la atención dentro del circuito nacional de tiro se destaca la incorporación de una nueva disciplina, que ha cosechado elogios y despertado un creciente interés entre competidores y aficionados. Carabina Neumática Tres Posiciones es la nueva modalidad que por primera vez se disputa en suelo argentino y sudamericano, con antecedentes en Europa y USA consiste en la tradicional disciplina de las tres posiciones con rifle: tendido, rodilla y pie, pero realizado a 10 metros con armas neumáticas en vez de los tradicionales 50m y 300m de las armas largas de fuego.

 

En esta ocasión se desarrolló la segunda fecha de nuestro club Tiro Federal Argentino de San Rafael, donde reunió a 9 tiradores mezcla de jóvenes que por primera vez disparan en estas posiciones con tiradores de larga experiencia, que fueron protagonistas de una jornada marcada por el entusiasmo, A continuación, compartimos los resultados:

 

10M CARABINA NEUMATICA TRES POSICIONES (2° fecha)

1° Pablo Martín                                    593,3 p

2° Sergio Lipparelli                              588,6 p

3° Isabella Tramontina                        578,3 p

4° Adrián Lipparelli                              576,4 p

5° Giuliano Martín                                558,2 p

6° Rocio Morales                                 548,2 p

 

En el marco del Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026, «José Vicente Añón», las próximas competencias programadas en el calendario oficial se desarrollarán conforme al siguiente cronograma:

 

  • 8 de agosto, la ª fecha de Rifle Caño de Quebrar.
  • 22 de agosto, la ª fecha de Aire Comprimido, categorías A y B.
  • 23 de agosto, la ª fecha de Pistola Standard 25 metros y Pistola Deportiva 25 metros.
  • 29 de agosto, la ª fecha de Carabina Neumática 3 Posiciones.

 

A su vez les recordamos que los horarios para poder realizar actividades en el Club, son los días Viernes de 16:00hs a 18:30hs, Sábados de 15:00hs a 19:00hs y los días Domingos de 10:00hs a 13:00hs.

 

 

Luciano Crescitelli

                                                                                                                                    Secretario

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail