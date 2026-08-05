Con el inicio de agosto, el Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026 «José Vicente Añón» continuó su calendario oficial de competencias con una nueva jornada deportiva. En esta oportunidad, se disputó la cuarta fecha de las disciplinas CARABINA NEUMÁTICA 10 METROS y PISTOLA NEUMÁTICA 10 METROS, además de la segunda fecha de CARABINA NEUMÁTICA TRES POSICIONES.

La actividad dio continuidad al programa previsto para la presente temporada, reuniendo a los tiradores en una nueva instancia de competencia que dejó destacados desempeños en cada una de las especialidades.

A continuación, compartimos los resultados de la jornada:

CARABINA NEUMÁTICA 10M (4ra Fecha)

1° Brisa Morales 616.0 Puntos

2° Baltasar Martinez 611.4 p

3° Luján Goicochea 606.4 p

4° Isabella Tramontina 595.3 p

5° Ale Luffi 592.3 p

6° Cynthia Caselle 589.7 p

7° Aixa Ugarte 582.3 p

8° Rocio Morales 580.7 p

9° Pablo Martin 579.6 p

10° Milagros Tapia 566.9 p

PISTOLA NEUMÁTICA 10M (4ra Fecha)

1º Luciano Quinteros 551 Puntos

2º Valentino Martín 543 p

3° Julio Martín 510 p

4° Martin Tapia 510 p

5° Milagro Tapia 465 p

6° Armando Lipparelli 446 p

Entre las novedades que más han llamado la atención dentro del circuito nacional de tiro se destaca la incorporación de una nueva disciplina, que ha cosechado elogios y despertado un creciente interés entre competidores y aficionados. Carabina Neumática Tres Posiciones es la nueva modalidad que por primera vez se disputa en suelo argentino y sudamericano, con antecedentes en Europa y USA consiste en la tradicional disciplina de las tres posiciones con rifle: tendido, rodilla y pie, pero realizado a 10 metros con armas neumáticas en vez de los tradicionales 50m y 300m de las armas largas de fuego.

En esta ocasión se desarrolló la segunda fecha de nuestro club Tiro Federal Argentino de San Rafael, donde reunió a 9 tiradores mezcla de jóvenes que por primera vez disparan en estas posiciones con tiradores de larga experiencia, que fueron protagonistas de una jornada marcada por el entusiasmo, A continuación, compartimos los resultados:

10M CARABINA NEUMATICA TRES POSICIONES (2° fecha)

1° Pablo Martín 593,3 p

2° Sergio Lipparelli 588,6 p

3° Isabella Tramontina 578,3 p

4° Adrián Lipparelli 576,4 p

5° Giuliano Martín 558,2 p

6° Rocio Morales 548,2 p

En el marco del Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2026, «José Vicente Añón», las próximas competencias programadas en el calendario oficial se desarrollarán conforme al siguiente cronograma:

8 de agosto, la ª fecha de Rifle Caño de Quebrar.

22 de agosto, la ª fecha de Aire Comprimido, categorías A y B.

categorías A y B. 23 de agosto, la ª fecha de Pistola Standard 25 metros y Pistola Deportiva 25 metros.

29 de agosto, la ª fecha de Carabina Neumática 3 Posiciones.

A su vez les recordamos que los horarios para poder realizar actividades en el Club, son los días Viernes de 16:00hs a 18:30hs, Sábados de 15:00hs a 19:00hs y los días Domingos de 10:00hs a 13:00hs.

Luciano Crescitelli

Secretario