Aumentan parcialmente los impuestos a los combustibles y podría haber ajustes en los precios desde agosto

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización parcial de los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono. La medida entrará en vigencia este viernes 1 de agosto y podría reflejarse en los valores de la nafta y el gasoil, aunque el impacto final dependerá de la política comercial que adopten las empresas petroleras.

La disposición fue establecida a través del Decreto 693/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En paralelo, el Ejecutivo resolvió diferir hasta el 1 de septiembre la aplicación del resto de las actualizaciones impositivas pendientes, con el objetivo de evitar un traslado total e inmediato de los incrementos a los consumidores.

Cómo quedan los impuestos

La normativa establece una actualización parcial del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

En el caso de las naftas sin plomo, tanto de hasta 92 RON como de mayor octanaje, además de la nafta virgen, el incremento del ICL será de $10,572 por unidad de medida, al que se sumarán $0,648 correspondientes al Impuesto al Dióxido de Carbono.

Para el gasoil, el aumento contempla $9,511 por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, $5,150 correspondientes al diferencial aplicable al área patagónica y al departamento Malargüe, según lo previsto en la Ley 23.966, y otros $1,084 por el Impuesto al Dióxido de Carbono.

Los montos se incorporarán a los valores impositivos ya vigentes, mientras que los ajustes restantes continuarán postergados hasta septiembre, salvo una nueva modificación por parte del Gobierno.

Qué impacto podría tener en el precio de la nafta

Aunque la actualización de los tributos ya fue oficializada, el efecto sobre los precios en los surtidores aún no está definido. La decisión final quedará en manos de las compañías petroleras, que serán las encargadas de establecer si trasladan total o parcialmente el incremento impositivo al valor de venta de los combustibles.

Con esta medida, el Gobierno mantiene el esquema de actualizaciones parciales y diferimientos que viene implementando en los últimos meses, una estrategia orientada a moderar el impacto de los impuestos sobre los precios finales y, al mismo tiempo, contener las presiones inflacionarias.