Alerta por riesgo químico grave en juguetes “Squeezy Dumplings”

La dirección de Defensa del Consumidor informa sobre una alerta de fiscalización vinculada a la comercialización de juguetes antiestrés conocidos como “Squeezy Dumplings”, “Dumpling Squishy” o denominaciones similares, ante la detección de un riesgo químico grave para la salud.

La medida se origina a partir de una denuncia presentada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), en el marco de lo establecido por el Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial y las Resoluciones 163/2005 y 313/2025.

Los productos en cuestión son juguetes blandos tipo squishy, con forma de dumpling o gyoza, que se comercializan dentro de recipientes plásticos que simulan canastas de vaporera. Según lo informado, estos artículos —de origen en la República Popular China— se encuentran disponibles en plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre Argentina, así como en sitios de internet independientes y comercios físicos en varias jurisdicciones del país.

De acuerdo con antecedentes internacionales, el producto cuenta con una orden de retiro del mercado en el Reino Unido (alertas Safety Gate UE SR/02073/26 y OPSS 2606-0196), debido a la detección de benceno en su capa exterior en niveles superiores a los límites permitidos. Esta sustancia presenta un riesgo de cáncer y puede ser absorbida por inhalación o contacto dérmico directo, sin necesidad de ingesta, lo que agrava su peligrosidad, especialmente en población infantil.

Asimismo, ensayos realizados por la CAIJ sobre unidades adquiridas en el mercado local evidenciaron incumplimientos en el rotulado, como ausencia de datos obligatorios del importador (CUIT, razón social y domicilio), falta de advertencias de seguridad y la inclusión de leyendas exclusivamente en inglés.

En este contexto, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de Nación se encuentra avanzando en el procedimiento de retiro del producto del mercado (recall), conforme a la Resolución 808-E/2017, y ha solicitado a la plataforma Mercado Libre la remoción urgente de las publicaciones asociadas.

Con el objetivo de proteger la salud de los consumidores, en especial de niñas y niños, se intensificarán las tareas de fiscalización in situ en los comercios de sus respectivas jurisdicciones, verificando el cumplimiento de las condiciones de rotulado establecidas en los artículos 16 y 20 del Decreto 274/2019. Ante la detección de presuntas infracciones, se procederá a la imputación correspondiente y a la intervención de la mercadería.