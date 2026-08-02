La temperatura máxima en Mendoza durante la jornada será de 20 grados centígrados, mientras que la mínima alcanzará los 6 grados centígrados.

Habrá “nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en Malargüe“, según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas.

El tiempo en alta montaña: nevadas intensas en cordillera.

Alerta por vientos y nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional dispuso dos tipos de alerta.

Alerta naranja por nevadas para:

Cordillera de Las Heras – Cordillera de Luján de Cuyo – Cordillera de Tupungato (mañana, tarde y noche).

Cordillera de San Carlos – Cordillera de Tunuyán (mañana, tarde y noche).

Cordillera de Malargüe – Cordillera de San Rafael (mañana, tarde y noche).

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 100 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por reducción de visibilidad.

Alerta amarilla por viento para estas zonas:

Cordillera de Las Heras – Cordillera de Luján de Cuyo – Cordillera de Tupungato (mañana, tarde y noche).

Cordillera de San Carlos – Cordillera de Tunuyán (mañana, tarde y noche).

Cordillera de Malargüe – Cordillera de San Rafael (mañana, tarde y noche).

La zona cordillerana será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos.

En el resto del área se prevén vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Y un alerta en nivel amarillo por viento Zonda para la zona baja de Malargüe (tarde).

El área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.