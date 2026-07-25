Ya se puede ver el concierto completo de Daniel Altamirano junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza

El Teatro Independencia fue el centro de atención de este magnífico evento que se llevó a cabo en 2024 y que ya se puede ver en YouTube.

El 8 de julio de 2024 se llevó a cabo en el Teatro Independencia un concierto de características particulares: esa noche se presentó Daniel Altamirano acompañado por la Orquesta Filarmónica de Mendoza quienes ofrecieron “10 episodios filarmónicos”, con canciones del artista que dejaron de manifiesto su esencia, su sentir, su decir, sus raíces originarias en La Consulta (San Carlos).

Aquel concierto contó con la dirección del maestro Pablo Herrero Pondal y una banda formada por los músicos Laureano Busse (guitarra y dirección artística), Nicolás Diez (teclados, acordeón y guitarrón), Javier Guajardo (bajo), Juan Pablo Concha Vallejos (batería y percusión) y Juan José Olguín (arreglador). La grabación en vivo estuvo a cargo de Víctor Silione.

Ese concierto ya se puede ver de manera completa y se lo encuentra en YouTube en el canal oficial de Daniel Altamirano o en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=kzNf382bPrQ.

Sobre el artista mendocino

Daniel Altamirano nació en La Consulta, Mendoza, el 21 de julio de 1945. Es cantante, autor y compositor.

Su carrera artística se inició junto a sus hermanos Julio y Mario en 1969, conformando el conjunto folclórico Los Altamirano. Ese año se presentaron en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, en Córdoba, donde fueron ganadores del premio “Revelación”.

Posteriormente, junto a César Coco Martos (ex integrante de Los Tucu Tucu) y Julio Sáenz (guitarrista de Horacio Guarany) formó el grupo Los de Siempre, que en 1973 lanzó su primer álbum, Los de siempre, con doce canciones, nueve de las cuales son de su autoría. El segundo álbum lanzado por el grupo en 1974, Los de siempre vol. II, incluía la canción Dios a la una, que obtuvo el Disco de Oro y el Disco de Platino.

En 1978 inició su carrera como solista y al año siguiente grabó el álbum “Serenata del amor callado” el que ganó un Disco de Oro por sus ventas; ese año recibió el Premio Prensario al intérprete creativo. Prolífico autor, entre sus canciones más conocidas está la ya citada “Dios a la una”, “Serenata del amor callado”, “Cuentos de la lluvia”, “El niño y el hombre”, “Doña Juanita Remedios”, “Que vengan a beber”, “Elogio del trovador” dedicada al poeta y folclorista cuyano Hilario Cuadros, “El viaje de Maradona” dedicada al médico rural Esteban Laureano Maradona, “La Oma”, con letra inspirada en la vida de Marta Hoffner de Rabe y con música de Pedro Favini y “Signos” musicalizada por Jorge Rojas.

Como compositor le puso música al poema del dominicano José Ángel Buesa “Fue mía una noche” y a la “Chaya para un adiós en La Rioja” del poeta pampeano Heraldo Jesús Hernández. Como intérprete de obras de otros autores aparecen en su discografía “Virgen de la Carrodilla”, de los cuyanos Hilario Cuadros y Pedro Herrera; “Ushuaia de amor”, una canción con letra y música de Ramón Ayala; “Callejero”, de Alberto Cortez y “La tempranera”, de León Benarós y Carlos Vicente Guastavino, entre muchas otras.

En 1979 participó en la película “La playa del amor” interpretando “Cuentos de la lluvia” y en 1981 en la película “Mire que es lindo mi país” con “Serenata de San Carlos”.

En la edición 2019 del Festival de Cosquín fue galardonado con el premio Camín a la trayectoria.