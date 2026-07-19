«Wine Enthusiast» pone a Mendoza entre los grandes destinos enoturísticos del mundo con cinco restaurantes de bodegas destacados

La prestigiosa revista estadounidense Wine Enthusiast, una de las publicaciones especializadas más influyentes del mundo del vino, incluyó a cinco restaurantes de bodegas mendocinas en su selección de los 57 mejores restaurantes de bodegas del mundo. Una distinción que reafirma el posicionamiento internacional de Mendoza como uno de los principales destinos de enoturismo y gastronomía.

En una nota firmada por el periodista Nils Bernstein, la publicación destaca que los grandes restaurantes de bodegas «hacen mucho más que alimentar a los visitantes de la sala de degustación». Según el artículo, estos espacios «reflejan la esencia de la propia bodega: una obsesión por el lugar y la determinación de expresar algo único», convirtiéndose en destinos capaces de justificar un viaje por sí mismos.

La selección reúne establecimientos de Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Inglaterra, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Liechtenstein, México, Moldavia, Nueva Zelanda, Portugal, Sudáfrica, España, Estados Unidos y Uruguay, mostrando un recorrido por algunas de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del planeta.

Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, señaló: «Que una publicación tan prestigiosa como Wine Enthusiast destaque exclusivamente a restaurantes mendocinos entre los seleccionados de Argentina confirma que el crecimiento de nuestra provincia como destino enoturístico y gastronómico es el resultado del talento de nuestros profesionales; una política de Estado sostenida en el tiempo y del trabajo articulado entre el sector público y el privado”.

“En Mendoza entendimos hace muchos años que el vino, la gastronomía, el paisaje y la hospitalidad forman parte de una misma experiencia, y por eso impulsamos herramientas concretas como el Plan de Desarrollo de la Identidad Gastronómica de Mendoza [DIGAM], la creación del Observatorio Gastronómico y del primer Instituto de Investigación y Desarrollo Gastronómico del país”, agregó Testa.

La funcionaria recordó que “ese camino nos permitió alcanzar reconocimientos internacionales muy importantes, como integrar durante más de dos décadas la red Great Wine Capitals, ser reconocidos, durante tres años consecutivos, por la Guía Michelin y obtener la distinción como Capital Iberoamericana de la Armonía Gastronómica: Protagonista del Vino. Cada uno de estos logros fortalece el posicionamiento internacional de Mendoza y genera más oportunidades para toda la cadena de valor del turismo y la gastronomía».

Cinco representantes mendocinos

Todos los restaurantes argentinos elegidos pertenecen a Mendoza, lo que consolida el liderazgo de la provincia en la escena gastronómica vinculada al vino.

Angélica Cocina Maestra – Bodega Catena Zapata

Ubicado en la emblemática bodega con forma de pirámide, Angélica Cocina Maestra propone una experiencia gastronómica inspirada en las distintas alturas de los viñedos mendocinos y en añadas históricas. Los chefs Josefina Diana y Juan Manuel Feijoo reinterpretan la cocina argentina con platos que incorporan ingredientes y tradiciones de distintas corrientes migratorias, todo enmarcado por la cordillera de los Andes.

Maris Restó – Bodega Roberto Bonfanti

Wine Enthusiast resalta la propuesta singular de Maris Restó, centrada en productos de mar que llegan diariamente desde la costa argentina y que encuentran maridaje ideal con los vinos de la bodega. La publicación también destaca la hospitalidad familiar y el entorno de olivos centenarios que rodea al restaurante.

Riccitelli Bistró – Vinos Matías Riccitelli

En Las Compuertas, uno de los terroirs más reconocidos de Luján de Cuyo, Riccitelli Bistró basa su cocina en el fuego y en productos provenientes de su propia huerta orgánica. El chef Juan Ventureyra acompaña la propuesta con un ambiente rústico y una filosofía alineada con los vinos de mínima intervención elaborados por la bodega.

Rosell Boher Lodge

La publicación destaca la experiencia relajada de Rosell Boher Lodge, donde los almuerzos suelen extenderse durante toda la tarde entre los viñedos y la piscina, acompañados por los espumantes elaborados con método tradicional. La propuesta pone el foco en ingredientes locales y de estación, en un entorno íntimo con vistas a la montaña.

Savia Cocina – Casarena Bodega y Viñedos

Con una cocina basada en la brasa, los productos de temporada y las recetas tradicionales argentinas, Savia Cocina ofrece una experiencia que, según Wine Enthusiast, refleja la hospitalidad pausada característica de Mendoza. El restaurante se encuentra rodeado por viñedos centenarios de Luján de Cuyo y propone largas sobremesas acompañadas por vinos de la bodega.

Un reconocimiento al modelo enoturístico mendocino

La presencia exclusiva de restaurantes mendocinos entre los seleccionados de Argentina confirma el crecimiento sostenido de la provincia como referente internacional del enoturismo, donde la gastronomía dejó de ser un complemento de la visita a las bodegas para convertirse en uno de sus principales atractivos.

La elección realizada por Wine Enthusiast pone en valor una propuesta que integra paisaje, identidad, productos locales, cocina de autor y vinos de excelencia, consolidando a Mendoza dentro del circuito mundial de destinos donde la experiencia enológica y gastronómica alcanzan su máxima expresión.