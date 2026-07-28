Viajes de egresados: cómo contratar de manera segura y proteger los derechos de los consumidores

Un nuevo escenario: mayor responsabilidad para las familias
La reforma del marco legal del turismo estudiantil, establecida mediante la Resolución 1/2024, introdujo modificaciones relevantes en materia de protección de los consumidores.
Hasta 2024, el sistema contemplaba la denominada «cuota cero», un fondo estatal destinado a cubrir eventuales incumplimientos por parte de las empresas. Actualmente, este esquema fue remplazado por un seguro de caución, por lo que las familias deben asumir mayor responsabilidad en la verificación de las condiciones y garantías ofrecidas al contratar.
En este contexto, las autoridades provinciales fortalecen su rol de fiscalización y promueven acciones preventivas destinadas a evitar abusos y garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores.