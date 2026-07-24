Vacaciones de invierno: Mendoza vive una temporada con nieve, naturaleza y experiencias para toda la familia

La temporada de invierno continúa consolidando a Mendoza como uno de los destinos más elegidos del país. Con miles de visitantes disfrutando de la montaña, la gastronomía, el vino, la aventura y la amplia agenda de actividades culturales y recreativas, la provincia atraviesa unas vacaciones de invierno con intensa actividad turística.

La nieve vuelve a ser una de las grandes protagonistas. En el Sur provincial, el centro de esquí Las Leñas mantiene habilitados distintos medios de elevación para esquiadores y snowboardistas, además del Parque Aventura y sectores de fuera de pista, que ofrecen excelentes condiciones para quienes buscan disfrutar de los deportes de invierno.

Desde el centro de esquí anunciaron que, si las condiciones del tiempo acompañan, desde el sábado 25 quedarán habilitadas todas las pistas.

Las condiciones climáticas acompañan el desarrollo de la temporada, con temperaturas propias de la época. En la base del complejo se registran 0°C, mientras que en la cumbre la temperatura alcanza -7,9°C.

En cuanto a la transitabilidad, se recuerda que el acceso a Las Leñas se encuentra habilitado con precaución y es obligatorio el uso de cadenas desde el sector de Gendarmería hasta el valle, debido a la presencia de hielo sobre la calzada.

Podés más información sobre pistas habilitadas en https://laslenas.com/

Una muy buena alternativa de alojamiento

Situado a 1.970 metros sobre el nivel del mar y a solo 18 kilómetros (15 minutos en vehículo) de Las Leñas, Los Molles es un refugio de montaña ideal para disfrutar del invierno.

Sus tradicionales cabañas de piedra, la infraestructura hotelera, restaurantes y complejos de baños termales —con piletas sulfurosas y ferrosas de propiedades terapéuticas— lo convierten en una excelente alternativa para quienes buscan combinar descanso, bienestar y actividades en la nieve. El complejo permanece abierto durante todo el año.

Por otra parte, el Paso Internacional Pehuenche permanece cerrado de manera preventiva, ya que las condiciones de nieve y hielo no permiten una circulación segura. Además, la Ruta Nacional 145 continúa intransitable en distintos tramos por acumulación de nieve y hielo.

Real del Pehuenche anunció que su apertura oficial será el 29 de julio, las reservas ya se encuentran activas y los cupos son limitados. Consultas y reservas, al +54 9 260 4312514.

En la zona de Alta Montaña, Los Puquios y Penitentes Park están a la espera de la apertura de la Ruta 7, para prestar sus servicios. Cabe recordar que la zona está atravesando uno de los temporales más importantes de los últimos años, por lo que el tramo comprendido entre Uspallata y el Túnel Internacional Cristo Redentor se encuentra inhabilitado para la circulación.

Mucho más para disfrutar el invierno

Más allá de la nieve, Mendoza ofrece durante estas vacaciones una propuesta integral para quienes visitan la provincia: recorridos por bodegas, gastronomía de excelencia, parques, reservas naturales, actividades para niños, espectáculos, experiencias de bienestar y una variada oferta cultural que se desarrolla en los distintos departamentos.

Desde el Gobierno de Mendoza se recomienda a quienes viajen hacia zonas de montaña consultar previamente el estado actualizado de las rutas y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad y vialidad para garantizar un viaje seguro.

Para conocer el estado actualizado de los caminos de la provincia, se puede consultar el sitio oficial de Prensa del Gobierno de Mendoza.