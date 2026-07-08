Vacaciones de invierno: los auditorios del Emetur ofrecen una agenda con espectáculos para toda la familia

El Auditorio Ángel Bustelo, en la Ciudad de Mendoza, y el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, en San Rafael, serán escenarios de propuestas infantiles y familiares durante el receso invernal.

A esta programación se suma la variada oferta de naturaleza, gastronomía y enoturismo que posiciona a Mendoza como uno de los destinos más elegidos del país.

Las vacaciones de invierno son una excelente oportunidad para disfrutar de Mendoza en familia y, en ese marco, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) presenta una intensa agenda de espectáculos en sus auditorios de Ciudad y San Rafael, con propuestas pensadas para grandes y chicos.

El Auditorio Ángel Bustelo y el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano se llenarán de música, color, humor y entretenimiento, ofreciendo alternativas para mendocinos y turistas que visiten la provincia durante el receso escolar.

Además, múltiples espacios de toda la provincia invitan a vivir las vacaciones en familia. La programación completa se puede consultar en

https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/educacion-cultura-infancias-dge/noticias-destacadas/vacaciones-de-invierno-2026/

Propuestas en San Rafael



En coordinación con la Subsecretaría de Cultura de la provincia, el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano será sede de tres espectáculos gratuitos, con ingreso por orden de llegada y dos funciones diarias.

La programación comenzará el 10 de julio, a las 15 y 17, con «Inventora de historias», de Laura Coleta, una propuesta destinada a despertar la imaginación de los más pequeños.

El 11 de julio, también a las 15 y 17, será el turno de «No es un gran final», del grupo Malajunta Circus, que combinará humor, circo y destrezas para toda la familia.

Finalmente, el 12 de julio, en los mismos horarios, llegará «La magia del circo en una valija», de Roque Circo, un espectáculo que invita a vivir el mundo circense desde una propuesta dinámica y participativa.

Espectáculos en el Auditorio Ángel Bustelo



De la mano de productoras privadas, en la Ciudad de Mendoza, el Auditorio Ángel Bustelo también ofrecerá dos importantes producciones infantiles.

El 10 de julio, de 18 a 20, se presentará «Brainrots italianos», un espectáculo destinado a las primeras infancias, con una puesta en escena llena de música, personajes y diversión.

Por su parte, el 15 de julio, desde las 16, llegará «Gladiadoras Golden Power», un show musical infantil y juvenil que promete una experiencia cargada de energía, coreografías y entretenimiento.

Las entradas para ambos espectáculos pueden adquirirse a través de Entrada Web. Para «Brainrots italianos», los valores oscilan entre $25.000 y $35.000, mientras que para «Gladiadoras Golden Power» los precios van desde $30.000 hasta $45.000.

Mucho más que espectáculos



La programación cultural se suma a la amplia oferta turística que Mendoza despliega durante las vacaciones de invierno. Quienes visiten la provincia podrán combinar estas propuestas con experiencias en la naturaleza, recorridos por la montaña, actividades de aventura, paseos al aire libre y una reconocida gastronomía que se complementa con el prestigioso enoturismo mendocino.

Con una agenda que integra cultura, entretenimiento y experiencias turísticas para todas las edades, Mendoza vuelve a consolidarse como uno de los destinos preferidos de la Argentina para disfrutar del receso invernal.